Noc nad Českem rozzáří meteorický roj Geminidy, nedaleko od něj navíc bude vidět zelená kometa

Aktivita roje je patrná už od pátku 7. prosince, kdy Země začala procházet proudem meteoroidů, v průběhu dní postupně pozvolna stoupá. Poslední meteory bude možné zaznamenat ještě 17. prosince. K pozorování astronomové doporučují výběr místa co nejméně rušeného stromy či domy a co nejdále od světelného znečištění z měst. Vzhledem k možným inverzím je podle nich vhodné sledovat roj na horách. Meteory padají náhodně po celé obloze. Opravdu ideální podmínky pro sledování budou mít Geminidy podle astronomů až v prosinci 2020.

Blíženci se blíží

Název roje Geminidy pochází od latinského názvu souhvězdí Blíženců, z něhož meteory po celou dobu aktivity roje zdánlivě vylétají. První zprávy o nich pocházejí z roku 1862, tehdy byl roj však velmi slabý. Až ve 40. a 50. letech 20. století se počet meteorů zvýšil na zhruba 60 za hodinu a do současných hodnot stoupal až do roku 1990. „Podle některých modelů je tento nestálý roj právě v maximu a jeho frekvence se budou rok od roku snižovat. Do konce 21. století by pak měl roj skoro zmizet,“ uvádí zpráva.

Další aktivní roj bude následovat už na počátku příštího roku, v noci ze 3. na 4. ledna vyvrcholí Kvadrantidy. „Při jejich pozorování vůbec nebude rušit Měsíc a zejména v ranních hodinách 4. ledna by mohlo zazářit na 80 meteorů za hodinu,“ uvádí zpráva.