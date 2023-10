Židé ve Francii přelepují zvonky, v Berlíně se objevily Davidovy hvězdy. Válka probudila antisemitismus

Stovky lidí přesto vyrazily do ulic podpořit Gazu a demonstrace z minulého týdne v Berlíně přerostly do násilností, při kterých utrpěly zranění desítky policistů. Na některých domech vandalové nasprejovali Davidovy hvězdy, jako se to dělo ve 30. letech, kdy stoupenci Hitlera označovali, kde bydlí Židé, případně židovské podniky, aby lidé nakupovali jinde.

Německo stojí v současném konfliktu jednoznačně na straně Izraele. „Je tu historická vina nacistického Německa za to, co se dělo za druhé světové války a před ní Židům. A z této historické viny spolková republika odvozuje historickou odpovědnost za bezpečnost státu Izrael. Německo to má ve své zahraničněpolitické doktríně, je to něco neoddiskutovatelného,“ vysvětluje zpravodaj ČT v Pavel Polák.

V Německu je podle Poláka velká menšina Palestinců, Arabů a muslimů, kteří si „ze svých zemí, uprchlických táborů přinášejí křivdy a protiizraelský postoj. Kdykoli na Blízkém východě eskaluje konflikt mezi Izraelem a Palestinci, tak se samozřejmě tento konflikt přenáší i do německých měst,“ upozornil Polák.

Berlín chce migranty rychleji deportovat

Německá vláda ve středu schválila rychlejší deportace neúspěšných žadatelů o azyl. Faeserová potřebu rychlejšího vyhošťování zdůvodnila mimo jiné současnou zátěží péče o migranty, která Německu komplikuje humanitární závazky.

„Náš návrh nového zákona o občanství, o kterém nyní budeme diskutovat v Bundestagu, jasně vylučuje antisemity,“ uvedla Faeserová poté, co se setkala s izraelským velvyslancem v Německu Ronem Prosorem. Německé úřady jsou „mimořádně ostražité“, pokud jde o příznivce Hamásu v Německu a každá taková osoba bude „stíhána v plné síle zákona“, sdělila ministryně podle agentury Reuters.

Vládou schválený návrh zákona počítá s tím, že se maximální doba takzvané vyhošťovací vazby prodlouží ze stávajících deseti na 28 dnů. Tato vazba poslouží tehdy, pokud hrozí, že deportovaný se bude odjezdu vyhýbat. Berlín chce také urychlit a zjednodušit deportace zločinců a převaděčů. Policie v takových případech získá více pravomocí, kdy bude moci například prohledat v bytech datové nosiče a dokumenty, aby zjistila státní příslušnost.

„V Německu je podle ministerstva vnitra 280 tisíc neúspěšných žadatelů o azyl, přičemž 230 tisíc má status takzvané trpěné osoby, to znamená, že ji není možné vrátit do země původu z bezpečnostních důvodů nebo z procesních důvodů, že chybějí dokumenty. Potom je tu padesát tisíc osob, které by měly být okamžitě vráceny do zemí, odkud přišly. U těchto osob se nedaří německému státu poslat je zpět,“ popisuje situaci v zemi Polák.