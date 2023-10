V Hessensku a Bavorsku sčítají hlasy po zemských volbách

Obavy z migrace

Do celého Německa přijde letos podle odhadů 400 tisíc uprchlíků. Obava z nové migrační krize posiluje pravicové populisty ze strany AfD, která slibuje vládu tvrdé ruky.

„Uděláme to, co říkáme. Pokud jde o migrační politiku, znamená to, že budeme deportovat všechny nelegální přistěhovalce a v první řadě nepustíme do země žadatele o azyl,“ slíbila před volbami Katrin Ebner-Steiner z AfD.

Průzkumy předpovídaly AfD až čtrnáct procent, do koalice s nimi ale nikdo jít nechce. Bavorský premiér Markus Söder chce příštích pět let dále vládnout s pravicově konzervativní stranou Svobodní voliči. Bez nich většinu v zemském sněmu mít nebude.

Jejich šéf Hubert Aiwanger ustál aféru s antisemitským letákem, který podle německých médií sepsal v 80. letech jako student na gymnáziu. U voličů jemu ani jeho straně tato aféra vůbec neuškodila.