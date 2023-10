Francie v duchu „laïcité“ kontroluje mešity a zakazuje abáje. Napětí sílí, muslimové mluví o diskriminaci

Francouzské ministerstvo vnitra nařídilo prefekturám, aby do 48 hodin svolaly v každém departementu poradní skupiny pro vyhodnocování radikalizace, které byly zřízeny v roce 2014.

Skupiny a prefektury mají do detailu znovu prostudovat všechny individuální případy, zejména případy cizinců bez legálního pobytu v zemi. „Je potřeba se ujistit, že všechny radikalizované osoby, které mohou být vyhoštěny, už vyhoštěny byly. Nebo příslušné procesy urychlit,“ uvedlo ministerstvo vnitra v oběžníku pro prefektury.

Ministerstvo vnitra podle AFP dostalo za úkol zaměřit se na „mladé muže ve věku 16 až 25 let s původem na Kavkaze“. Od loňského února je kvůli válce na Ukrajině velmi problematické nebo prakticky nemožné vyhošťování lidí do Ruska. Úřady ve Francii by se tak nově měly zaměřit na získání příslušných diplomatických propustek, které by vyhoštění do Ruska umožnily.