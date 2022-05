Proč se muslimky zahalují? Zdaleka nejde jen o Korán

Generační vzdor a módní domy

V sedmdesátých letech mělo zahalení ženské hlavy navíc i politicko-společenský význam. „V 50. a v 60. letech se zdálo, že náboženství v muslimských zemích udělá to, co na Západě, a pomalu se přesune do roviny osobní religiozity, protože celý třetí svět byl v této době ovlivněn různými více či méně sekulárními experimenty: arabským socialismem, baasismem a autoritářskými vojenskými režimy,“ uvádí orientalista Ostřanský.

Smrt egyptského prezidenta Násira, prohraná jomkipurská válka proti Izraeli, ropný šok a zmiňovaná íránská islámská revoluce ale otřásly poměry na celém Blízkém východě a způsobily společenskou frustraci i generační revoltu, která se odvracela od životního stylu inspirovaného Západem a posílila tradičnější – islámu nakloněné společenské projevy. Mezi ně se přirozeně zařadilo i prodloužení sukní a rukávů a překrývání hlavy.

Nutně tak nešlo jen o projev náboženského vytržení, ale také protestu. Jeden z argumentů ve prospěch šátků totiž zároveň obsahuje kritiku Západu: tradiční oblečení má muslimky uchránit před sexuálním harašením, ale i před diktátem západního ideálu krásy a před společenským tlakem na bezchybnou postavu oblečenou do modelů, které nadiktovaly opět západní módní domy.

Současnost ale ukazuje, že se tento útěk před Západem úplně nezdařil, protože na muslimskou klientelu začínají reagovat samotní návrháři; dvojice Dolce & Gabbana počátkem letošního roku vzbudila mimořádnou pozornost, když představila luxusní kolekci šatů doprovozených právě hidžábem.

Nikáby z Rijádu

Významný vliv na návrat žen k zahalování – a v tomto případě nejen vlasů, ale s výjimkou očí celého obličeje – má v posledních dekádách také kontroverzní kulturně-náboženská politika Saúdské Arábie.

Ta prostřednictvím náboženských cest svých imámů a finančních dotací na stavbu mešit rozšiřuje prostor pro salafismus, rigidní a fundamentalistickou větev islámu, která tvoří saudskoarabskou státní ideologii a která nemá daleko ke zmutování do sunnitského fanatismu.

„Zahalování je na postupu a salafismus je menšinový výklad islámu, za kterým stojí velké finanční zdroje,“ dodává Ostřanský. „Mluví se o tom jako o vnitro-islámské misii, která se v muslimských zemích snaží získávat věřící na svou stranu. Jako o válce o srdce muslimů.“