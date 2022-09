Přípravy na pohřeb Alžběty II. vrcholí. Do Londýna přijíždějí delegace z celého světa, dorazil už i Biden

Americký prezident Joe Biden přiletěl v sobotu pozdě večer do Londýna na pondělní pohřeb královny Alžběty II. Podle britského listu The Guardian neformální jednání šéfa Bílého domu s novou britskou premiérkou Liz Trussovou, původně plánované na neděli, bylo přesunuto na středu na okraj zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. Pondělní pohřeb podle médií budou provázet obří manévry, očekává se pět stovek hlav států, v ulicích pak rozloučení s panovnicí budou sledovat další statisíce lidí. Má jít patrně o nejsledovanější akci v britských dějinách.