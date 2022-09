Kolem fronty k rakvi s Alžbětou II. se rozdávají pokrývky i voda, zájem truchlících neustává

Zástup lidí se táhne od parku Southwark, podél jižního nábřeží Temže a následně přes most k Westminsterskému sálu britského parlamentu, kde je umístěn katafalk s rakví.

Přístup do fronty byl v pátek kvůli naplnění kapacity přerušen. Během noci odhadovaná doba čekání přesáhla 25 hodin. Londýnská záchranná služba doporučila lidem, aby si s sebou vzali teplé oblečení a léky, pokud nějaké pravidelně užívají. Podél fronty podle zpravodajského webu BBC hasiči během chladné noci rozdávali čaj, kávu, vodu a deky.

Mohammed, nadšený obdivovatel královny, strávil ve frontě 13 hodin. „Jsem v šoku,“ řekl BBC. „Je to největší moment v životě, nic se tomuto okamžiku nevyrovná,“ dodal. Královna byla pro jeho rodinu, která se před desítkami let přestěhovala z Bangladéše do Británie, důležitou osobností. „Myslím, že když moje matka vyrůstala, potřebovala nějaký vzor,“ řekl Mohammed s tím, že jej našla v královně, protože ji inspirovalo její chování.