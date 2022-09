Budeme svědky neuvěřitelného spektáklu, předesílá zpravodaj ČT Vostal před pohřbem Alžběty II.

„Když v roce 1952 zemřel Jiří VI., byl samozřejmě státní pohřeb a následovala korunovace (Alžběty II.). Byla to první korunovace přenášená televizí. Nyní jsme v roce 2022, každý má mobil, řada lidí bude státní pohřeb sledovat u sebe na počítači, ať už budou doma, v kavárně, v autobuse, v taxíku… Prostě kdekoliv budou mít přístup k této naprosto historické události,“ uvedl Vostal.

„Budou se dívat na televize, nebude to ale blikající černobílý obraz (jako na začátku 50. let), budou to velké plazmy s dokonalým rozlišením, i to ten prožitek naprosto změní. I z tohoto technologického hlediska budeme svědky neuvěřitelného spektáklu,“ konstatoval zpravodaj ČT.

Změnou bude také místo konání. „Po dvou stech letech se státní pohřeb odehraje ve Westminsterském opatství, a to i z toho důvodu, aby se tam vešlo víc lidí,“ vysvětlil Vostal. Král Jiří VI. měl pohřeb na hradě Windsor.

Státní pohřeb se chystá desítky let dopředu. „Má to na starost vévoda z Norfolku a ta tradice je už od roku 1672. Aktuální vévoda z Norfolku se na pohřeb Alžběty II. chystal dvacet let a citoval svého otce, který měl toto (také) za úkol a který měl říct: ‚Organizoval jsem přechod Rýna za druhé světové války, pohřeb královny pro mě bude lahůdkou.‘ Takže, jak je vidět, ti, kteří to mají na starost, si to snaží ulehčit i mírným vtipkováním,“ doplnil Vostal.