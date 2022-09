Elizabeth Regina. Život ve jménu služby lidu

Ztráta prvního z poddaných

Navzdory padesátiletému věkovému rozdílu navázala Alžběta se svým prvním premiérem Winstonem Churchillem mimořádný vztah – pojily je podobné názory na život a rychle mezi nimi vzniklo hluboké přátelství. Alžběta dokonce svou láskou k dostihovým koním nakazila i stárnoucího Churchilla, který ji začal doprovázet na dostihy a často o koních hovořili při svých pravidelných audiencích.

Když Churchill v dubnu 1955 ze svého úřadu kvůli horšícímu se zdraví odstoupil, Alžběta jej ujistila, že žádný z jeho nástupců nikdy nezaujme místo jejího prvního ministerského předsedy. Když o deset let později Churchil zemřel, královna mu vypravila státní pohřeb, největší od smrti vévody z Wellingotnu v roce 1852.

Podle rozhodnutí královny byla premiérova rakev vystavena ve Westminsterském sále a pohřeb se konal v katedrále svatého Pavla. Námořníci táhli rakev ulicemi Londýna na stejné lafetě, která byla použita při pohřbech Alžbětina otce i dědečka. Děla vystřelila devadesát salv za devadesát let Churchillova života.

Do katedrály přijela královna navzdory zvyklostem dřív než pohřební průvod, čímž složila svému premiérovi poslední hold. „Proti pravidlům čekala, až první z jejích poddaných přijde k ní,“ poznamenala Churchillova dcera Mary Soamsová.

Léta plná změn

Šedesátá léta se nesla v duchu změn – nejen těch, které prováděli vládní labouristé, ale hlavně kulturních a společenských. Královna na radu vlády vyznamenala členy Beatles, na což řada válečných veteránů reagovala tím, že svá vyznamenání na protest vrátili. V Severním Irsku začala operovat IRA a násilí mělo trvat dalších dvacet let.

Krátce před svými 34. narozeninami Alžběta porodila svého třetího potomka, prvního coby královna. Princ Andrew se narodil 19. února 1960 a po Charlesovi zaujal druhé místo v následnictví trůnu. Protože měla mnohem více povinností než v době, kdy byla pouze korunní princeznou, už pár hodin po porodu se vrátila ke svým červeným kufříkům s vládními dokumenty. Čtvrtý královnin potomek, princ Edward, se narodil o čtyři roky později, 10. března 1964.

Na znamení usmíření odjeli 20 let po válce Alžběta s Philipem na návštěvu Německa. Frenetické skandování davů v Západním Berlíně ale královnu naprosto vyvedlo z míry. „Připomínalo jí to nacistické pokřikování,“ vzpomínal později podle Alžbětiny životopiskyně Sally Bedell Smithové tehdejší ministr zahraničí Michael Stewart.

Další nedorozumění Alžběta zažila v říjnu 1966, když obec Aberfan ve Walesu zavalil sesuv bahna a zabil osm desítek lidí včetně 16 dětí. Alžběta navzdory naléhání rádců i manžela odmítla do Aberfanu odjet. Obávala se, že by její přítomnost ochromila pátrání po zavalených. Nakonec do Walesu dorazila až po nalezení poslední oběti, hodiny promlouvala s pozůstalými a navštívila hroby. „Je mi líto, že vám nemohu dát víc než soucit,“ řekla přeživším se slzami v očích.

Rodina ve filmu

Kvůli kritice, že se královna příliš vzdálila svým poddaným, přišel princ Philip s nápadem natočit o soukromém životě své rodiny dokument. Sám už měl s televizí zkušenosti – natočil snímek o své cestě po Společenství, moderoval pořad o Galapágách a velmi dobře chápal potenciál televize v komunikaci s lidmi.

Královně se do natáčení příliš nechtělo, měla obavy z všudypřítomných kamer, nakonec ale svolila. Snímek s názvem Královská rodina vznikal ve spolupráci s veřejnoprávní BBC a soukromou ITV. Filmaři provázeli Alžbětinu rodinu celý rok na 170 místech, při práci i chvílích odpočinku.

Premiéru filmu vidělo v Británii 45 milionů lidí. Vedle nadšených reakcí ale snímek vzbudil i kritiku a posměšky, nešťastný střih záběrů navíc zesměšnil amerického velvyslance. I tehdejší ředitel stanice BBC 2 a jeden z producentů dokumentu David Attenborough vyjádřil obavu, že film může královskou rodinu zničit, protože odhalil až příliš z jejích tajemství.

Bože, ochraňuj královnu

V květnu 1972 se královna spolu s Philipem a Charlesem vydala do Francie, aby zde lobbovala za souhlas s přijetím Británie do Evropského hospodářského společenství.

S francouzským prezidentem Georgem Pompidouem strávila čtyři dny, účastnili se spolu dostihů v Longchamp a státního banketu ve Versailles. „Možná jezdíme každý po jiné straně silnice, ale jedeme stejným směrem,“ ujišťovala Alžběta Francouze.

Mise skončila úspěšně – Alžběta se v Rouen nalodila na jachtu Britannia a lidé jí z břehů Seiny hodiny mávali na rozloučenou. „Královna sváděla a dobývala svým šarmem,“ hodnotil návštěvu deník Le Figaro. „Královnina návštěva Británii zpečetila přijetí do EHS,“ měl jasno časopis Time.

Vrcholem 70. let byly oslavy 25 let na trůně v roce 1977. Alžběta II. se vydala na plavbu po Oceánii, cestu po Spojeném Království a Kanadě. V projevu před oběma komorami britského parlamentu ocenila vstup země do EHS jako „jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v době mého panování“.

U příležitosti oslav se konaly desítky tisíc pouličních oslav po celé zemi, královnu na všech místech nadšeně vítaly davy. Náladu v paláci nezkazil ani úspěch písně God Save The Queen od punkové skupiny Sex Pistols, v níž je královna nazývána vůdkyní fašistické země bez budoucnosti.