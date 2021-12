Bundestag zvolil Scholze kancléřem, éra Merkelové se uzavřela

Scholz se posléze vydal do nedalekého zámku Bellevue za prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem, který nově zvoleného kancléře do úřadu jmenoval. Po tomto aktu se předseda sociálních demokratů vrátí do budovy Říšského sněmu, kde Bundestag sídlí, aby zde složil přísahu. Tu stvrdí podpisem německého základního zákona, jenž je obdobou ústavy.

Posléze Scholz opět odjede za prezidentem na zámek Bellevue, tentokrát v doprovodu členů budoucí vlády. Steinmeier osm mužů a osm žen, které si Scholz do kabinetu vybral, jmenuje na ministerské posty. Následně se i ministři vrátí do parlamentu, kde je čeká složení slibu. Tím bude ceremonie zakončena a moci se ujme nová vláda.

Noví ministři začnou postupně přebírat úřady od svých končících kolegů. Scholz si kancléřství od Merkelové převezme odpoledne v 15 hodin. Merkelová, která byla po kancléři sjednotiteli Helmutu Kohlovi druhou nejdéle vládnoucí šéfkou německé vlády, po čtyřech funkčních obdobích odchází z politiky. V zářijových volbách už nekandidovala.

Nová vláda, stabilní politika

Novinářka a politoložka Bára Procházková řekla ČT24, že od Scholzova kabinetu nelze očekávat velkou změnu – ostatně předseda SPD působil i v dosavadní vládě a s Merkelovou úzce spolupracoval. „O Olafu Scholzovi se říká, trochu úsměvně, že je to správný politik, ale ve špatné straně, že je daleko konzervativnější než průměr u sociálních demokratů,“ nastiňuje Procházková.