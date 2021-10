V Německu se láme éra. Ustavuje se nový Bundestag, Merkelová složí funkci

V čele sněmu jej vystřídala Bärbel Basová z SPD, kterou podpořily také další poslanecké frakce. Poslanci rovněž volí místopředsedy, přičemž každá strana má na tento post nárok. Problematické je to v případě Alternativy pro Německo (AfD), která dosud nedokázala přes odpor ostatních stran svého kandidáta na místopředsednické křeslo prosadit.

Kohl zřejmě udrží rekord

V úterý v podvečer předá do rukou německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera svou abdikaci dosavadní kancléřka Angela Merkelová, hlava státu ji obratem pověří vedením země do té doby, než se zformuje vláda nová.

K tomu by mohlo dojít dříve, než se očekávalo, a Merkelová tak pravděpodobně nepřekoná kancléřský rekord Helmuta Kohla, jenž Německo vedl 5870 dní. Tuto metu by kancléřka překonala 19. prosince, ale zdá se, že se jí to nepodaří.