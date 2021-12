Německá sociální demokracie na sjezdu schválila koaliční dohodu se Zelenými a liberály

Pro koaliční smlouvu hlasovalo 98,8 procenta delegátů. Pokud souhlas vysloví i Zelení a liberálové, což se očekává, zvolí poslanci Spolkového sněmu Scholze kancléřem ve středu 8. prosince.

Trojice stran se v koaliční smlouvě dohodla, že posílí rozvoj produkce elektrické energie z obnovitelných zdrojů, aby bylo možné uzavřít uhelné elektrárny ideálně do roku 2030. Nulové emise skleníkových plynů chce koalice do roku 2045. SPD, Zelení a FDP plánují velké investice do zdravotnictví, digitalizace a bydlení, přejí si posílit pravomoci Evropského parlamentu, prohloubit integraci Evropské unie a jednat konstruktivně s Ruskem i Čínou.

Scholz v sobotním projevu před hlasováním označil za mimořádné, že SPD nyní může zahájit novou cestu k budoucnosti Německa. Změnu po šestnáctileté vládě dosluhující konzervativní kancléřky Angely Merkelové přirovnal k roku 1969, kdy sociální demokrat poprvé usedl do tohoto křesla. Tehdy to byl Willy Brandt, který ukončil poválečnou nepřetržitou vládu konzervativních kancléřů.

„O mě nejde, jde o vás a o váš lepší život,“ řekl Scholz o své budoucí vládě. „Chceme lepší podmínky pro naše děti, pojištění, důchody, chceme stavět byty,“ řekl. Zdůraznil, že je třeba začít s náročnými projekty, které přesahují horizont současného desetiletí. Jako příklad zmínil reakci na změny klimatu, rozvoj železnice a digitalizaci.

Scholz na sjezdu, kterého se straníci až na výjimky zúčastnili digitálně, hovořil také o pandemii covidu-19. Prohlásil, že rozsáhlá omezení pro lidi bez aplikované vakcíny jsou pochopitelná a správná, protože populace není stále dostatečně proočkovaná. „Většina obyvatel očkování má. Stále to ale není dost. Proto musíme s pandemií nadále bojovat,“ sdělil. V Německu, které má zhruba 83 milionů obyvatel, je zatím vakcinováno 68,9 procenta lidí.