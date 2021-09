Scholz „dokáže být kancléřkou“. V čele německé vlády může stanout pragmatický sociální demokrat

Sociální demokracie tak v čele s ním vsadila na model „seriózní nudy“, jak to nazvala stanice ARD, což straně a Scholzovi pomohlo – v kombinaci s chybami konkurentů – do čela předvolebních preferencí. A pak tu byla ještě ona všudypřítomná potřeba vyrovnat se s koncem jedné éry.

Když začátkem tisíciletí zastával post generálního tajemníka SPD, proslul téměř strojovými vyjádřeními, která přetékala technokratickými frázemi a která neustále opakoval. Týdeník Die Zeit přišel na to konto s přezdívkou „Scholzomat“, tedy hříčkou vzniklou spojením politikova jména se slovem „Automat“, která na sociálním demokratovi na dlouhá léta ulpěla.

Sociálně-demokratický politik byl totiž do té doby považován za spíše nezábavného až odměřeného člověka, nudného byrokrata, který si jen těžko získá něčí srdce.

I muži chtějí být kancléřkou

„Za zemi, v které se i muž může stát spolkovou kancléřkou“, hlásala jedna z předvolebních reklam CDU/CSU. Politickou práci Merkelové hodnotily v září pozitivně stále téměř dvě třetiny Němců, celé její kancléřské období pak označilo za dobré osmdesát procent dotázaných.

Odkazu odcházející čtyřnásobné předsedkyně vlády se ale nesnažila využít jen její vlastní strana. I sociální demokrat Scholz se ze stránek tisku usmíval na čtenáře a sliboval, že „Dokáže být kancléřkou“.

Scholz se v některých ohledech Merkelové podobá. Také ona je známá svou uvážlivostí, schopností kompromisu a pragmatismem. Vyhýbá se velkým gestům a emocionálním projevům. Určitá paralela se nabízí i politicky – Scholz stojí v levicové straně spíše napravo a tedy blíže středu, k němuž posunula své konzervativce Merkelová.

Bisschen witzig: Im @EMMA_Magazin diskutieren @CDU und @spdde jetzt darüber, wer von beiden die bessere Kanzlerin stellen kann - dabei gibt es doch längst eine Frau, die sich auf den Job bewirbt 😉 pic.twitter.com/I4JiE2flAa — campact (@campact) September 7, 2021

Kosočtverec

I přes tuto podobnost se ale programy obou stran výrazně liší. Scholzovi tak v kampani spíše než skutečná spřízněnost obou politiků pomohlo tvrzení, že se za jeho vlády nic moc nezmění, a zejména v posledních měsících také nezastírané kopírování kancléřčina stylu.

Scholz opakovaně používal frázi „Znáte mě“, což je slogan v minulosti spjatý právě s kampaní Merkelové, a napodobil i její známé gesto s rukama složenýma do tvaru kosočtverce – objevil se tak na titulní straně magazínu listu Süddeutsche Zeitung.

Jak podotkl web deníku Die Welt, Scholz sice gestem reagoval na otázku, co z Merkelové bude po jejím odchodu postrádat, zároveň ale také věděl, že fotografie vytržená z kontextu vyšle signál, že volební lídr SPD je zárukou předvídatelnosti a kontinuity. Hrál tak na pocit mnoha Němců, že když už není možné mít Merkelovou 5.0, tak aspoň nový začátek s co nejvíce jí podobným nástupcem – tedy solidním, zkušeným a klidným, dodává Die Welt.

Der @spdde-Kanzlerkandidat @OlafScholz im Interview ohne Worte.



Am heutigen Freitag im neuen Heft in der @SZ und unter https://t.co/MjzML25vRa



Titelfoto: Axel Martens pic.twitter.com/IkVs8pO9Vv — SZ Magazin (@szmagazin) August 20, 2021

Konzervativní sociální demokrat

Zatímco rétoricky Scholz svou proticovidovou „bazukou“ poměrně překvapil, z politického hlediska odpovídá záchranný balík jeho profilu. Podobně jako jeho předchůdci ve funkci spolkového ministra financí se řídí politikou „černé nuly“, tedy vyrovnaných či přebytkových rozpočtů. Upřednostňuje snižování zadlužení v situaci, kdy to ekonomický stav dovolí, aby pak stát měl dostatek prostředků zasáhnout v případě krize.

Přestože v řadách mladých sociálních demokratů horoval Scholz pro „překonání kapitalismu“, nyní platí uvnitř SPD spíše za konzervativce. Jeho pragmatická politika spojuje ohled na potřeby ekonomiky se silnými sociálními prvky, shrnul politikův přístup web deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Sám Scholz označuje za hlavní motiv své politiky spravedlnost.

Vyslovuje se pro zvýšení daní bohatým a zasadil se o přijetí globální korporátní daně, odmítá zvyšování věku pro odchod do důchodu. Na druhou stranu se z pozice generálního tajemníka strany podílel za doby sociálně-demokratického kancléře Gerharda Schrödera na sérii reforem Agenda 2010, které vedly mimo jiné k výraznému zeštíhlení sociálního státu a setkaly se s odporem i uvnitř SPD.

Scholz sice s odstupem dekády litoval, že Schröderova vláda reformní balík ihned nedoplnila o zavedení minimální mzdy – ta v Německu funguje plošně až od roku 2015 – za Agendu 2010 se přesto i po letech postavil s tím, že byla úspěšná.

Pokud jde o vztahy se světem, považuje Scholz za důležité zvýšit akceschopnost EU, a proto je pro zavedení většinového principu rozhodování v otázkách zahraniční politiky, hospodářství a financí. Zdůrazňuje i význam transatlantického partnerství v rámci NATO. S Ruskem a Čínou je podle něj třeba vést dialog.

Mezi Hamburkem a Berlínem

Scholz se narodil v roce 1958 v Osnabrücku v Dolním Sasku, převážná část jeho života je ale spjata s Hamburkem. Právě v severoněmeckém přístavním městě vstoupil v době studií na gymnáziu do mládežnické organizace SPD, po maturitě tam vystudoval práva a založil advokátní kancelář, která se zabývala převážně pracovním právem.

Do Bundestagu byl poprvé zvolen v roce 1998, poté působil v Hamburku jako senátor pro vnitřní záležitosti, což je funkce odpovídající ministru vnitra, a stál v čele tamní SPD. Na celospolkové úrovni zastával posty generálního tajemníka strany a jejího místopředsedy. Mezi lety 2007 a 2009 byl ministrem práce a sociálních věcí v první vládě Angely Merkelové.

Do Hamburku se pak znovu vrátil jako primátor, město vedl od roku 2011 následujících sedm let. Zabodoval mimo jiné úspěšnou politikou bytové výstavby, která přispěla ke zbrzdění růstu cen nájmů, během jeho mandátu se také podařilo dotáhnout do konce problémy zmítaný projekt Labské filharmonie.

Scholz zatím přestál všechny skandály a chyby, které ho během politické kariéry provázely. V Hamburku šlo zejména o podcenění příprav na summit G20, který v roce 2017 provázely násilné nepokoje, a podezření, že finanční správa jím řízeného města dostatečně nezakročila proti machinacím, které se týkaly akciových obchodů označovaných jako „cum-ex“ a v nichž figurovala i hamburská banka Warburg.

Ve funkci spolkového ministra financí, kterým je od roku 2018, zase musel čelit kritice v souvislosti s pádem společnost Wirecard. Scholz odmítá, že by za krach nesl politickou odpovědnost, stejně jako popírá, že by se angažoval v případu banky Warburg, s jejímiž představiteli se několikrát sešel. Za nezvládnuté přípravy na summit G20 se omluvil.