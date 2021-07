Bydlení je tématem německé předvolební kampaně. Berlíňané budou hlasovat o vyvlastnění bytů

„Majitelé bytů chtěli zjevně počkat na to, jak celá situace dopadne, a nabídka bytů v Berlíně poklesla rázem o více než deset procent. Ve stejnou dobu se ještě zvýšila poptávka po bydlení v obcích, které jsou v dojezdové vzdálenosti od německé metropole, zejména v Postupimi, kde už tak byl zájem o bydlení do té míry veliký, že se (tam) situace na realitním trhu vyhrotila velmi podobně jako v Berlíně.“

Koncem loňského února vstoupil v Berlíně v platnost zákon, který na pět let zmrazil nájemné u zhruba 1,5 milionu bytů. Německý ústavní soud však letos v dubnu zákon zrušil . Nájemníci tak nyní musejí rozdíl mezi tržním a zastropovaným nájemným uhradit, byť se to netýká úplně všech – například realitní skupina Vonovia tento doplatek nevymáhá.

Referendum o vyvlastnění

S dalším pokusem o změnu situace na trhu s bydlením přišla iniciativa „Vyvlastnit Deutsche Wohnen“ (Deutsche Wohnen je největší realitní společnost na berlínském trhu). Navrhuje vyvlastnění realitních společností, které vlastní více než tři tisíce bytů.

Nápad podpořilo svými podpisy na 350 tisíc Berlíňanů a obyvatelé německého hlavního města se k němu vyjádří v referendu, které se bude konat společně se zářijovými volbami do Spolkového sněmu. Výsledek referenda není pro berlínskou vládu závazný. Pokud by vyvlastnění skutečně prošlo, týkalo by se téměř čtvrt milionu bytů.

Berlínská politická reprezentace se k návrhu staví různě. Podporuje ho tamní postkomunistická Levice a s výhradami i Zelení. Proti jsou naopak sociální demokraté i pravice (CDU a FDP), podle které by se náklady na odškodnění za vyvlastněné byty vyšplhaly ke čtyřiceti miliardám eur (víc než bilion korun) a i tento pokus by mohl ztroskotat u soudu.

Zastropování cen na celoněmecké úrovni?

Tématu cen bydlení se před volbami ujali zejména Zelení, a to i v reakci na zrušení berlínského zákona o zastropování nájemného. Podle příslušného soudního rozhodnutí totiž nebyl problém v samotném obsahu zákona, ale v tom, že jednotlivým spolkovým zemím podle soudu nepřísluší o výši nájemného rozhodovat, neboť tuto pravomoc má pouze parlament na celoněmecké úrovni.

„Právě toho se chytila německá strana Zelených a požaduje velmi podobnou normu, jaká platila těch několik měsíců v Berlíně, zavést na celoněmecké úrovni,“ doplnil zpravodaj ČT.

Podle Jonáše se výše nájemného v Berlíně za poslední dekádu zhruba zdvojnásobila. Ani možnost, že by se tamní radnici podařilo získat výrazný vlastnický podíl v městském bytovém fondu, by podle něj zřejmě nevyřešila základní problém, tedy nedostatek bytů ve srovnání s nárůstem obyvatel. „A do Berlína se skutečně stěhuje hodně zájemců o zdejší život, za posledních deset let je to něco okolo 350 tisíc lidí,“ uzavřel zpravodaj ČT.