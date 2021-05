Berlín se snaží bojovat proti rostoucím cenám bytů. Projektuje novou čtvrť na místě letiště

Udržitelnost

Termín „udržitelné“ má platit pro peněženky, ale i pro životní prostředí. Hned polovina nových bytů na Tegelu má nést značku ekologický. Je to trend, který vedení města razí dlouhodobě.

„Chceme co nejvíce používat dřevo. Bude to největší obytná čtvrť na světě s dřevěnou konstrukcí. Veškerá voda, která spadne, by měla být ve čtvrti znovu využita na zalévání nebo regulaci ovzduší. Do velké míry v místě zakážeme auta,“ slibuje Bouteiller.