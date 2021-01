Ceny míří vzhůru, metry dolů. Bydlení Čechů se mění

Také Staňura připustil, že se to stát může. Dodal, že i bez toho jsou však banky při posuzování bonity klientů dostatečně obezřetné. „Takže zpřísnění regulace hypoték ze strany ČNB má hlavně ‚signální' účinek,“ uvedl.

Podle Bartoně se k tomuto kroku však rozhodně neschyluje v brzké době. „ČNB zatím nevnímá zásadní problémy se schopností splácet úvěry tak, aby zakročila. A pořád ještě neumřela naděje na relativně rychlý návrat ekonomiky směrem k normálu po očkování. Neočekávám proto, že by v nejbližších měsících zpřísnila svou regulaci hypotečního trhu,“ odůvodnil.

Ani podle ekonoma Raiffeisenbank (RB) Víta Hradila nebude Česká národní banka do vývoje na realitním trhu v nejbližší době zasahovat. „Opakovaně sice upozorňuje, že se část nemovitostí evidentně vzdaluje jejich fundamentální hodnotě, ovšem pokud by teď například opětovně zpřísnila podmínky pro poskytování hypoték, mohla by tím sama spustit cenovou korekci. A to je to poslední, co by si v takto ekonomicky napjaté době mohla přát,“ vysvětluje.

Pozdější zpřísnění však už nevylučuje. „Jako garant finanční stability ČNB bude situaci pozorně monitorovat a nepřekvapilo by mě, kdyby po odeznění horké fáze aktuální krize, tedy například už v roce 2022, znovu limity pro hypotéky zpřísnila,“ doplnil Hradil.

Mezitím ale bude zájem o hypotéky, stejně jako nové byty, pokračovat. „Nahrává tomu i fakt, že s postupně sílícími spekulacemi na blížící se růst základní sazby ČNB si mnoho zájemců uvědomí, že se nacházíme poblíž dna úrokových sazeb, na které se už nemusíme několik let vrátit, to jim jejich rozhodování usnadní. V opačném směru budou sice působit obavy z možného budoucího nárůstu nezaměstnanosti, ovšem ty se budou týkat spíše jiných demografických skupin, než na které hypotéky primárně cílí,“ uvedl Hradil.