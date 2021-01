Přijde vlna bankrotů firem, robotizace zrychlí. Tak budou podle expertů vypadat některé letošní trendy v hospodářství

Hospodářská komora prosazuje urychlené spuštění vhodně nastaveného kurzarbeitu. „Antivirus je méně vhodný nástroj, který má řadu úskalí a nedostatků. Například nesměřuje k udržení pracovních návyků zaměstnanců ani ke zpružnění trhu práce, má diskriminační prvky. Firmy potřebují, aby byl v zákoně zakotven automatický mechanismus, který firmám umožní ucházet se o pomoc státu vždy, když se dostanou do příslušných předem parametricky vymezených problémů,“ uvedla hlavní analytička Hospodářské komory Karina Kubelková.

Podle analytičky by měla být zavedena adresná možnost aktivace kurzarbeitu na úrovni jedné firmy. Vstup do kurzarbeitu by měl být podmíněn mírou nepřidělování práce sledovanou za celého zaměstnavatele, nikoliv za jednotlivého zaměstnance, jak vláda navrhuje. Je navíc zásadní, aby nastavení povinných odvodů bylo standardní a aby nesnižovalo účinnost podpory.