Hůř než za finanční krize. Nezaměstnanost v USA rychle vzrostla na 14,7 procenta

Dubnové údaje jsou nicméně o něco příznivější, než očekávali analytici. Ti v anketě agentury Reuters předpovídali zánik 22 milionů pracovních míst a nárůst míry nezaměstnanosti na 16 procent.

Podnikatelskou aktivitu v USA těžce zasáhla opatření proti šíření koronaviru. Dubnová míra nezaměstnanosti výrazně překonala předchozí poválečný rekord 10,8 procenta z listopadu 1982. V době poslední finanční krize vystoupl podíl lidí bez práce nejvýš v říjnu 2010 na deset procent.

Ještě v únoru letošního roku se míra nezaměstnanosti v USA nacházela na 3,5 procenta a byla nejnižší za pět desetiletí.

Ekonomové podle Reuters nepředpokládají, že trh práce nyní čeká rychlé oživení. „Vzhledem k předpokládané změně v postojích spotřebitelů odrážejících nejistotu ohledně zdraví, majetku, příjmů a zaměstnanosti neobnoví řada podniků provoz. A pokud ho obnoví, přijmou méně lidí,“ uvedl ekonom Steve Blitz ze společnosti TS Lombard.

„Je to historicky bezprecedentní,“ řekla BBC ekonomka Erica Groshenová, bývalá vedoucí vládního úřadu statistik práce, která nyní vyučuje na Cornell University. „Poslali jsme naši ekonomiku do uměle vyvolaného kómatu, abychom ji vyléčili z pandemie… a to vedlo k vůbec nejnápadnější ztrátě pracovních míst v novodobých datech,“ uvedla.

Zpráva amerického ministerstva práce dokládá pokles ve všech sektorech ekonomiky. Zejména oblast volného času a pohostinství byly zasaženy obzvláště těžce. Zaměstnavatelé ve školství a zdravotnictví pak omezili 2,5 milionu pozic, zatímco maloobchodníci uvolnili 2,1 milionu, píše BBC.

Ministerstvo práce také ale uvedlo, že velká většina ztrát – 18,1 milionu – byla popsána jako dočasné propouštění. To je podle něj známkou toho, že mnoho společností doufá, že se ekonomika zase vzchopí.

Pohled zpátky: Jak velké krize dopadají na americký trh práce

Výrazné ekonomické propady se ve Spojených státech bolestivě promítají na trhu práce. Bylo tomu tak zejména za velké hospodářské krize třicátých let minulého století (nazývané také velká deprese či světová hospodářská krize), bylo tomu tak při finanční krizi (velké recesi) po roce 2008.

Nejrůznější předpovědi průběhu současné krize pak uvádějí, že bude srovnatelná s těmi nejhoršími propady. Například dubnová prognóza Mezinárodního měnového fondu zmiňuje, že světové hospodářství letos směřuje k nejhlubšímu poklesu právě od 30. let minulého století.

Ta největší americká hospodářská krize

Symbolem dosud největší americké hospodářské krize je akciový krach na newyorské burze (Wall Streetu) v říjnu 1929. S velkým třeskem odstartovala a rychle se rozšířila také do reálné ekonomiky Spojených států a později i mnoha dalších částí světa.

Ve stejném roce začalo americké ministerstvo práce (The ​U.S. Bureau of Labor Statistics) v zemi sledovat i míru nezaměstnanosti. Pro zajímavost, za první rok 1929 – až do 1947 se udávala jen roční nezaměstnanost – byla 3,2 procenta. V dalších letech však už prudce rostla a historického vrcholu dosáhla v roce 1933, kdy činila 24,9 procenta. Sledování nezaměstnanosti a metodika se sice v něčem liší od současnosti, ale to je spíše otázka pro odborníky a křivku lze sledovat až do dnešních dnů.

Odborníci a historické prameny se různí v tom, jak dlouho vlastně a odkdy dokdy Velká deprese trvala.

Například The National Bureau of Ecomic Research (NBER), jakýsi arbitr amerických recesí a ekonomických cyklů, zmiňuje už srpen 1929 jako vrchol hospodářské aktivity v zemi. Dno pak vidí v březnu 1933. Právě tato dvě data proto používá pro označení délky trvání této největší z největších amerických hospodářských krizí.