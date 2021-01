Vařič, postel a spíž v jednom - Vítejte v hongkongském mikrobytě

Hongkong jako jedno z nejhustěji obydlených měst na světě. Sedm milionů lidí žije na 423 čtverečních mílích. Prostor je proto velice vzácný – a podmínky pro život prakticky nesnesitelné. V mikrobytech žije více než 10 tisíc lidí. Vytvořeny byly rozdělením už tak malých bytů na ještě menší jednotky. Byty jsou totiž v Hongkongu extrémně drahé, ani New York na ně nemá.

Pro řadu lidí jsou tak mikrobyty jediná možnost, jak bydlet. Běžných bytů je ve městě zoufale málo a pořadníky na ně nekonečné. Třeba manželé Lejovi bydlí s jedenáctiměsíčním synem v bytě o 5 metrech čtverečních. „Nemůžu si na život tady zvyknout,“ říká Chuang Jü-Chuaová.

Podívejte se na fotogalerii hongkongských mikrobytů – ZDE nebo ZDE.

Ode zdi ke zdi jsou to sotva čtyři kroky. Rodina si ale prostě zvyknout musí. Dítě tu má svou vlastní postýlku a Lejovi se musí smířit s tím, že většinu času tráví na manželském lůžku. Tady spí, jí, koukají na televizi a řeší svoje problémy. Na skříně už místo není – své věci mají proto na provizorních policích u stropu. Kuchyň, koupelnu i záchod sdílejí s dalšími devíti nájemníky. „Nejhorší je to se záchodem. Když ho potřebujete použít a někdo tam je, nemůžete. I když je to akutní,“ poznamenala Jü-Chuaová.

Mikrobyty jsou v Hongkongu odpovědí na extrémní nedostatek běžných bytů. Vznikají přímo v panelácích. Lejovi doufají, že se jednou z cihlové klece dostanou do slušnějších podmínek. Žádost o městský byt mají podanou, jenže její vyřízení je zatím v nedohlednu. Situace Číňanů vzbudila mezinárodní pozornost už před dvěma lety, kdy vznikla série fotografií provizorních příbytků. „Nemohou žít podle svého. Nevidí žádnou budoucnost. Jen čekají na změnu ve svém životě,“ konstatovala Natalie Jauová z Organizace společnost pro komunitu.

Čínská vláda se snaží poskytnout lidem 20 tisíc bytů ročně. Jenže žádostí je v tuto chvíli přinejmenším desetkrát tolik. Čekání na lepší bydlení v Hongkongu tak může trvat i celou dekádu.