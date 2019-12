Německá SPD má nové vedení a požaduje revizi koaliční spolupráce s Merkelovou

Osmapadesátiletá Eskenová a sedmašedesátiletý Walter-Borjans ve druhém kole vnitrostranického hlasování, jehož se mohlo zúčastnit všech více než 425 tisíc členů nejstarší německé demokratické strany, porazili dvojici tvořenou ministrem financí Olafem Scholzem a braniborskou političkou Klarou Geywitzovou.

Jejich volba sjezdem tak byla považována za formalitu. Zejména v případě Waltera-Borjanse se to potvrdilo, když získal 89,2 procenta hlasů více než šest set delegátů. Eskenová tolik delegátů nepřesvědčila, získala podporu „jen“ 75,9 procenta z nich.

Předsednická dvojice má nastartovat nové časy SPD

Hlavním úkolem první dvojice předsedů, která kdy v čele SPD stanula, bude vyjasnit vztah strany k současné vládní koalici, která Německo vede už potřetí za poslední čtyři volební období.

To, že by sociální demokracie z vlády rychle odešla, jak doufala řada jejích členů, je nepravděpodobné. Na třídenním sjezdu SPD by se o tom podle představ Eskenové a Waltera-Borjanse vůbec hlasovat nemělo.