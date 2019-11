Německá SPD má nové šéfy. Požadují změny v koalici, vyhrožují Merkelové odchodem z vlády

- Eskenová je od roku 2013 poslankyní Spolkového sněmu.

- Je kritická vůči vládní koalici SPD s CDU/CSU vedenou Angelou Merkelovou. V minulosti prohlásila, že pokud CDU/CSU odmítne koaliční smlouvu znovu projednat, je připravena ji ukončit. Spolu se svým spolukandidátem Walterem-Borjansem trvá na tom, že by SPD měla do koaliční smlouvy prosadit další své priority.

- V rámci SPD je řazena mezi levicovější křídlo.

- Narodila se 28. srpna 1961 ve Stuttgartu. Vystudovala germanistiku a politologii na tamní univerzitě a později i počítačové vědy v Böblingenu. Je uznávanou IT odbornicí, digitální problematice se věnuje i v parlamentu.

- Členkou SPD je od roku 1990, působila ve vedení oblastní organizace v městě Calw v Bádensko-Württembersku.