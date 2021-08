Merkelová se distancovala od Scholze. „Je mezi námi ohromný rozdíl,“ vzkázala

Merkelová se ostře vymezila proti Scholzově tvrzení, že on je legitimním nástupcem v úřadu šéfa vlády. „Se mnou jako kancléřkou by nikdy nebyla koalice za účasti Levice. Zda to samé sdílí také Olaf Scholz, zůstává otevřené,“ poznamenala kancléřka po setkání se svým rakouským protějškem Sebastianem Kurzem.

„V tomto kontextu je jednoduše obrovský rozdíl pro budoucnost Německa mezi mnou a jím,“ dodala. Uznala však, že je ráda, že se Scholz vyjádřil pozitivně o tom, co vládní koalice CDU/CSU a SPD v posledních letech dokázala.

Merkelová předem avizovala, že po letošních volbách odejde z politiky. Do kampaně se až dosud nezapojovala a nijak nepodpořila ani svou CDU, která v posledních průzkumech na SPD ztrácí.

SPD potvrdila vedení i v nejnovějším průzkumu

Ministr financí Scholz patří mezi nejoblíbenější politiky v zemi a svou Sociálnědemokratickou stranu Německa (SPD) podle aktuálních průzkumů vede k volebnímu vítězství. SPD se minulý týden dostala poprvé po patnácti letech do čela průzkumů a v pondělní sondáži agentury INSA obdržela pětadvacet procent hlasů. Konzervativní koalice CDU/CSU kancléřky Merkelové klesla na dvacet procent.

Také podle nejnovějšího průzkumu agentury Ipsos zveřejněného poslední srpnový den drží SPD vedení s pětadvaceti procenty, CDU/CSU následuje s jednadvaceti procenty.

Podle průzkumu agentury Forsa se Scholz stal vítězem nedělní televizní debaty, v níž se utkal s kancléřským kandidátem konzervativní unie CDU/CSU Arminem Laschetem a nominatkou Zelených Annalenou Baerbockovou.

Na přímý Laschetův dotaz, zda by sestavil vládu se stranou Levice, ale Scholz neodpověděl. Straně vzešlé z někdejší vládnoucí komunistické strany v Německé demokratické republice (NDR) poslední průzkumy přisuzují šest až sedm procent. Mezi jejími programovými prioritami je vystoupení Německa z NATO či progresivní zdanění majetku nejbohatších obyvatel.

Kritika za nápodobu Merkelové

V posledních dnech se Scholz stal terčem kritiky CDU za to, že v kampani vědomě napodobuje styl Angely Merkelové. Pro magazín Süddeutsche Zeitung se nechal například vyfotografovat s prsty svírajícími tvar kosočtverce, což je typické kancléřčino gesto.

Bavorský premiér a šéf CSU Markus Söder jakož i předseda vlády spolkové země Hesensko Volker Bouffier u této příležitosti Scholzovi vyčetli, že se chce „podloudně zmocnit dědictví“ kancléřky Merkelové.