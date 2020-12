Explozi v Nashvillu způsobil sebevražedný útočník, tvrdí policejní zdroje CNN

K výbuchu došlo v pátek poté, co do centra Nashvillu přijely kvůli ohlášené střelbě policejní hlídky. Policisté našli zaparkovaný obytný vůz, z něhož se ozývalo hlášení o tom, že auto brzy vybuchne. To se o pár minut později skutečně stalo. Tři lidé utrpěli zranění, exploze poničila přes 40 budov a blízkou telefonní a datovou ústřednu a vyřadila tak z provozu mobilní komunikaci v širokém okolí.

Na případu pracuje asi 250 pracovníků FBI společně s místní policií. Podle informací CNN se však vyšetřovatelé nesnaží nikoho dalšího dopadnout. Úřady již dříve uvedly, že v okolí místa činu nebyly nalezeny žádné další výbušniny.

Hlavní otázkou zůstává, jaký byl motiv útoku a zda byla jeho cílem právě budova telekomunikační společnosti AT&T, jejíž poškození způsobilo rozsáhlé komunikační problémy i za hranicemi státu Tennessee.