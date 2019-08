Olověný prach brzdí opravu Notre-Dame, odbory volají po neprodyšném sarkofágu

Při dubnovém požáru unikly do ovzduší částice ze čtyř set tun roztaveného olova. To je čtyřikrát víc, než představují celoroční emise tohoto kovu v celé Francii. Pokud je člověk dlouhodobě vystaven zvýšenému působení olova, může trpět zažívacími potížemi či problémy s funkcí ledvin. Olovo může poškodit nervový systém a způsobit reprodukční problémy.

Odbory chtějí kolem katedrály sarkofág

Ostatní měření v okruhu pěti set metrů od památky podle radnice zatím neukázala žádné nebezpečí. Obavy z ohrožení zdraví podle ní rozptýlily i výsledky krevních testů. „Nemáme žádný případ otravy olovem, který by vyžadoval zvláštní léčbu,“ uvedl Luc Ginot z krajského úřadu zdravotnictví.

Pravidelné odběry podstupuje i 500 lidí, kteří na katedrále pracují. Odbory si přesto stěžují, že o hrozbách nevěděly. Spolu s místními volají po stavbě neprodyšného sarkofágu nad slavnou památkou.

„To je nepředstavitelné. Nemůžeme přerušit stavební práce na moc dlouho. Potřebujeme co nejdřív udělat nad katedrálou bednění,“ reagoval ale probošt katedrály Notre-Dame Patrick Chauvet.

Odborníci přitom upozorňují, že dělníci ještě nezajistili klenbu a dál hrozí její zhroucení. Francouzský parlament sice v červenci schválil zákon, který umožní rychlou rekonstrukci slavné stavby, podle expertů se to ale do prezidentem slibovaných pěti let nepodaří. Tím spíš, že i kvůli zdržení potrvá jen zpevnění chrámu nejméně do začátku příštího roku.