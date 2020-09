S potvrzenými případy poroste i počet hospitalizovaných, podle ministerstva jsou kapacity dostatečné

„Proto je důležité sledovat vývoj masy pozitivně diagnostikovaných, protože on se nepromítne ihned. On se v těch nemocnicích promítá s určitým zpožděním,“ doplnil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Neobsazená je nyní čtvrtina míst na odděleních ARO a JIP a necelá třetina standardních lůžek s kyslíkem. Umisťují se na ně ale i pacienti ve vážném stavu, který s nákazou nesouvisí. Bude-li hospitalizovaných dál přibývat, hrozí omezení jiné péče. Podle propočtu ministerstva zdravotnictví je hranicí 1200 pacientů a 960 s vážným průběhem.

Scénáře nemocnic

Podle průzkumu ČT mezi fakultními a největšími krajskými nemocnicemi většina z nich pacienty s covidem přijímá, ať už na speciální oddělení nebo na infekční a plicní kliniky. Pacienty s těžší formou nemoci pak umisťují na izolovaná lůžka. Situace se liší místo od místa, někde hospitalizovaných v posledním týdnu přibývá, jinde se počet naopak příliš nemění.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze má v současnosti v intenzivní péči 13 pacientů. Hospitalizovat zvládne i další. „Scénář do poslední chvíle hrajeme tak, aby každá klinika byla schopna se postarat o své pacienty s covidem podle toho, jakou mají další chorobu,“ říká ředitel nemocnice David Feltl. Vyčlenit by dokázali i další místa, podobně jako na jaře, museli by však omezovat jinou péči.

Zvláštní prostory už naopak mají v Nemocnici Na Bulovce, kde nyní leží na jednotce intenzivní péče tři pacienti, dalších 17 je v lepším stavu. „Máme vyčleněno jedno lůžkové oddělení na infekční klinice, máme preventivně jedno lůžkové oddělení na plicní klinice a zbytek nemocnice jede ve standardním režimu,“ uvedl ředitel Jan Kvaček. V případě potřeby by vyhradili na péči o covid pacienty i další kliniky.