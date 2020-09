Nový systém by mohl usnadnit trasování nakažených, využívá ho už několik laboratoří

Například digitalizace jedné žádanky pak zabere i několik minut. Společný systém při stovkách vzorků tak může ušetřit i hodiny práce. Funguje tak, že po ukončení testování jsou výsledky vzorků za několik minut importovány do systému, hned poté přijde textová zpráva s výsledkem.

Během týdne by se systém měl propojit i s dalšími databázemi. Ti, kteří dostanou textovou zprávu s pozitivním výsledkem, tak po kliknutí na odkaz budou moci zadat jména těch, se kterými se potkali.

„Mohou přihlásit všechny své kontakty a odeslat,“ popsala Koudeláková s tím, že do databáze by se pak k informacím měly dostat hygienické stanice. „Tímto jim odpadne část práce pro trasování,“ dodala Koudeláková.

Systém nyní funguje v několika laboratořích. Už týden ho testují třeba v Praze na Bulovce. „Přínos tam je jednoznačný. Nemusíme to řešit vlastními silami a věříme, že s dalším rozvojem bude daný přínos ještě větší,“ uvedl Martin Koníř, tamní náměstek pro ICT (Úsek informačních a komunikačních technologií).

Odborníci se zatím neshodli, koho ještě trasovat a koho už ne

Ministerstvo zdravotnictví teď zároveň chystá novou metodiku pro trasování kontaktů nakažených. I na pondělní radě vlády se diskutovalo o tom, že by hygienici trasovali jen ty, se kterými se nakažený přímo potkal, a nikoliv i kontakty těchto dalších lidí.

„Je to téma, kterým se budou tento týden zabývat epidemiologové a kliničtí odborníci,“ řekl ministr zdravotnictví a místopředseda Rady vlády pro zdravotní rizika Adam Vojtěch (za ANO). Ten také informoval, že hygienické stanice uvažují o trasování pouze vážných případů koronaviru.

„I sám ministr zdravotnictví řekl, že na to není jednotný odborný názor,“ vyjádřil se k záležitosti ministr vnitra a rovněž místopředseda Rady vlády pro zdravotní rizika Jan Hamáček (ČSSD). Zda ke změně dojde, by mělo být jasné do příštího týdne.