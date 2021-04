Trolejbusy jezdí Plzní 80 let. Nebyla prvním „trolejbusovým“ městem, ale vydržely jí nejdéle

Praha stihla ještě ve 30. letech otevřít druhou trolejbusovou trať, která vedla ze Smíchova od Anděla k Waltrově továrně do Jinonic (později byla prodloužena do centra a na opačném konci k jinonické sokolovně), ve 40. a 50. letech se trolejbusy dostaly na Václavské náměstí, na Strahov i na Vinohrady a do Strašnic.

Nejtypičtějším pražským trolejbusem nebyl žádný typ z Plzně, nýbrž Tatra T400, kterých bylo do města dodáno přes 140. Škodovka nakonec po prototypu 1Tr a pěti sériových vozech 2Tr, které jezdily na tratích ke svatému Matěji a do Jinonic, dodala až vozy 8Tr, kterých do Prahy přišlo 35, a spolu s T400 první trolejbusový provoz v metropoli ukončily.

Zatímco v Praze hrály trolejbusy Škoda spíše druhé housle, ve svém domovském městě dominovaly. Škodovy závody zkonstruovaly pro Plzeň typ 3Tr. Ten konstrukčně navazoval na úvodní „pražské“ typy. Shodný byl rámový třínápravový podvozek a odpružení i konstrukce karosérie, i když její provedení se lišilo. Přední dveře, kterými se nastupovalo, byly na 1Tr a 2Tr za přední nápravou, zatímco u 3Tr se přesunuly před ni a v poslední výrobní sérii byly tyto trolejbusy již třídveřové.