Z autobusu trolejbusem a zase zpátky. V Praze vyrostla kilometrová trať

Proč trolejbusy skončily? Rudé právo tehdy věnovalo konci trolejbusů v Praze noticku, podle které „nové pojetí městské dopravy vyžaduje odstranění trolejových vedení“.

Podle Jana Šurovského bylo příčin zrušení trolejbusového provozu v Praze více, část souvisela s provozem a technickými podmínkami, část byla spíše politická. „Tehdy bylo před první ropnou krizí, byly i nedostatky v energetické síti, takže nebylo dostatečné množství elektřiny, nebyly ani optimální výrobní kapacity pro tratě, čili měnírny a dodávky kabelů. V neposlední řadě i určitý válečný stav ve studené válce spíše lákal plánovat, že všechno bude závislé na autobusech, které budou moci případně převážet obyvatelstvo a evakuovat ho,“ shrnul.

Místo klasických trolejbusů elektrobusy

Praha ostatně nezůstala s pouhými dvěma prostředky MHD dlouho. K tramvajím a autobusům přibylo pouhé dva roky po ukončení provozu trolejbusů metro. Že by trolejbusy do ulic opět vyjely, bylo reálné na přelomu 80. a 90. let, kdy měly vzniknout tratě na sídliště na okraji Prahy, kam metro nejezdilo. Věci došly tak daleko, že v dopravním podniku vznikla nová trolejbusová organizační jednotka. Přesto nakonec trolejbusy nevyjely. V roce 1991 se dopravní podnik dalších úvah o nich vzdal.