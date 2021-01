Plzeňské muzeum zrekonstruovalo poválečný trolejbus

Trolejbusy 3Tr vyvinula Škoda přímo pro své domovské město, které v roce 1941 zahájilo trolejbusový provoz. Vozy třetí série se od starších vozidel liší na první pohled třemi dveřmi namísto původních dvou. Třínápravový podvozek ani tvar skříně opraveného exponátu se naopak od prvních trolejbusů typu 3Tr neliší. Charakteristické je také zelené a kremové barevné schéma. „Je to technická památka, s níž začínala trolejbusová doprava v Plzni,“ řekl mluvčí Techmanie Tomáš Moravec.

Rekonstrukce byla velmi komplexní a náročná. Trolejbus číslo 119 totiž po svém vyřazení v roce 1967 sice nešel do šrotu, ale nepočítalo se s ním ani jako s muzejním exponátem. Dlouho proto chátral, později si ho odvezli zahrádkáři a přeměnili vozidlo v kůlnu. Na konci 90. let ho získala Škoda, která předloni zahájila opravu. „Trolejbus byl v zuboženém stavu, v pořádku byl jen rám. Ten se musel rozebrat a vyčistit, karoserie byla 15 centimetrů zespoda úplně uhnilá, většina plechových dílů nepřežila 30 let chátrání,“ popsal Martin Holota, který vedl záchranné práce.

Řada součástí obnoveného trolejbusu 3Tr není původní, patří mezi ně i dveře. Původní oplechované dveře s dřevěným jádrem se nedochovaly. „Dlouho jsme nevěděli, jak přesně vlastně vypadaly. Nakonec nám pomohla náhoda,“ řekl technický manažer Techmanie Libor Kočí. V zahrádkářské kolonii v Plzni objevil jeden plzeňský památkář zahradní domek postavený ze dveří vyřazených trolejbusů. „Majitelka chatky se sice dveří nechtěla vzdát, ale umožnila restaurátorům, aby vytvořili jejich přesné kopie,“ uvedl manažer Kočí.

Nyní je vzácné vozidlo opět ve své zelené a kremové, uvnitř nechybějí podélné koženkové lavice ani mahagonové obložení. Zatím ale trolejbus není provozuschopný, chybí mu elektrovýzbroj, která stojí asi půl milionu korun. Vedení Techmanie ale věří, že je to pouze krátké zastavení v cestě prastarého symbolu plzeňské MHD zpět do ulic.