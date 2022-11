Richard Müller vydal album Čierna Labuť, Biela Vrana. „Působilo smutně na lidi i na mě,“ přiznává

Čierna Labuť, Biela Vrana je teprve druhé album v Müllerově diskografii, na kterém se nepodílel ani jako autor hudby, ani jako textař. Sestavu s textařem Peterem Uličným a skladatelem Ondřejem Gregorem Brzobohatým si vyzkoušel už při desce 55. Každých jedenáct let vydává album s číslovkou odkazující k jeho věku.

„Nezáleží na generační otázce, ale jestli přijdou dobré písničky,“ říká jednašedesátiletý Müller o spolupráci z aktuálního alba. S nápadem si ji zopakovat přišel producent Jan P. Muchow.

„Na začátku vznikly texty, které přišly ke mně. Já jsem si je odžil, posunul jsem je Ondřejovi a on na nich poskládal krásné písničky,“ popisuje Richard Müller vznik novinky. Skladby na ní vyznívají melancholicky. „Jsou to texty, které přecházejí z nálady do nálady, ale v zásadě působí na lidi trochu smutně. Na mě také tak působily, ale protože jsem album slyšel mnohokrát, tak jsem na něm začal pak oceňovat jiné věci,“ podotýká zpěvák.