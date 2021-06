Mohl být o 150 miliard nižší, komentovali první postcovidový schodek rozpočtu Zamrazilová s Fischerem

„Mám pocit, že plánujeme schodek rozpočtu, jak kdybychom zase čekali tři kruté vlny covidu-19,“ poznamenal Fischer. Uvedl, že předpokládal, že schodek rozpočtu se bude příští rok pohybovat mezi 200 až 250 miliardami korun. „Jsme pořád ve světě naprosto rozmařilé rozpočtové nebo fiskální politiky, označil bych to jako nesnesitelnou lehkostí utrácení,“ podotkl s tím, že dokonce bude schodek horší než v prvním covidovém roce.

Je tak přesvědčen o tom, že se jedná o nezodpovědnou rozpočtovou politiku státu. Pokud by on měl sestavit rozpočet, bral by v potaz především trend.

„A ten by byl asi takový, že situace, ve které se země nachází po několikanásobné vlně covidu, po krizi, která byla způsobená exogenními faktory, tedy úplně jinými než před deseti dvanácti lety, je zcela nepochybné, že musí být problémy sanovány z nějakých veřejných prostředků, to ano. Ale to neznamená, že se na to budu jen koukat a že si na to zvyknu. Protože fiskální politka má nějaké důsledky a účinky a vyvolává očekávání,“ zdůraznil s tím, že v Česku si už každý začíná zvykat na to, že stát je tady od toho, aby dal, protože na to má, jelikož na dluh se dá žít.

„To by si doma, v domácnosti, nikdo nedovolil,“ uvedl Fischer s tím, že od vlády skutečně postrádá dobrý plán nebo strategii obnovy, ze které by rozpočet modelovala.

Také podle Zamrazilové by schodek rozpočtu pro rok 2022 mohl být zcela jistě pod 300 miliardami korun. Úspor podle ní lze mimo jiné dosáhnout tím, že by vláda neslibovala další přídavky na děti, nedošlo by k prolomení valorizačního schématu pro důchody dalšími mimořádnými příspěvky či by se pozdržel růst platů učitelů. „Byť chápu, že je to bolestná otázka,“ uvedla.

„Nerušila bych také superhrubou mzdu a vrátila bych daň z převodu nemovitostí. Tím bych dohromady určitě dostala nějakých 150 miliard korun, takže bychom se potom mohli bavit o 250 miliardách korun (schodku)“, řekla bývalá členka bankovní rady České národní banky.

Dodala, že v řeči čísel zmíněné „nesystémové nadměrné valorizace“ udělaly v rozpočtu pro příští rok sto miliard korun. Podotkla, že ani jí ale nejsou senioři lhostejní.

„Mně vadí plošnost, tady skutečně nejsou dlouhodobě řešeny problémy těch nejzranitelnějších seniorů. Je jich třeba 72 tisíc v exekuci, v průměru platí nějakých 1500 až dva tisíce korun. A já si spočítala, že kdyby to zaplatila vláda, stálo by to dvě miliardy korun,“ vysvětlila s tím, že vláda si namísto toho, aby řešila konkrétní problémy, které by navíc státní pokladnu stály ve výsledku mnohem méně, plošně kupuje hlasy důchodců. „Skutečné problémy se neřeší a každému se plošně rozhodí pár stovek navíc. A to je to, co kritizuji,“ dodala.