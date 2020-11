Hamáček označil daňový balíček za nezodpovědnou sekeru, Piráti za šílenost

Žádal jsem při projednávání daňového balíčku, ať paní ministryně Schillerová na konkrétních příkladech lidí, co mají průměrné příjmy, děti a například hypotéku prokáže, že je zrušení superhrubé mzdy tak výhodné jak to prezentuje!

Nic mlčela, protože by to argumentačně prohrála!