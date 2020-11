Pryč z vlády, doporučil ČSSD hejtman Netolický. V době covidové krize to nejde, kontroval Hamáček

Sněmovna v noci na pátek schválila zrušení suberhrubé mzdy a nové zdanění v pásmech 15 a 23 procent z hrubé mzdy. Šlo o poslanecký návrh, který předložil předseda vlády a ANO Andrej Babiš, ve sněmovně ovšem byl i konkurenční návrh od Jana Hamáčka se sazbami ve výši 19 a 23 procent.

Když proti vůli sociálních demokratů prošla Babišova verze, vyzval Martin Netolický – po říjnových volbách již jediný zbývající hejtman z ČSSD – stranu, aby odešla z vlády. „Ať si (ANO) dovládne, s kým chce. Nebudu možná populární, ale cítím elementární zodpovědnost vůči nám všem. Nejde ani o to, že obce a kraje mohou rezignovat na jakékoliv investice včetně evropských, ale jde o principy, zásady a zdravý selský rozum,“ uvedl Netolický, který v čele Pardubického kraje na konci října zahájil třetí funkční období.

Naznačil tak i svoji nespokojenost s tím, že se snížením daňových příjmů státu ubude i peněz, které přeposílá krajům a obcím. S tím jsou ostatně nespokojeni i další hejtmani.

Hamáček: Musíme řešit koronavirovou krizi

Předseda ČSSD Jan Hamáček ale stažení své strany z kabinetu nepřipravuje. „V situaci, kdy jsme nuceni každý den řešit koronavirovou krizi, není namístě se zabývat výzvami k odchodu z vlády. To není na pořadu dne,“ ujistil. Na odchod z vlády se nepřipravuje ani ministr kultury Lubomír Zaorálek, byť připustil, že je Netolický oprávněně znepokojen tím, jak je ohroženo financování krajů.

„Nezdá se mi být šťastné, teď možná v nejhlubším bodě krize, prásknout dveřmi, když máme úkol se o něco snažit a něco dělat, abychom ji překonali,“ uvedl.

Oba ministři věří, že to, co v noci schválila sněmovna, ještě není definitivní. „Návrh je tak nesystémový a zásadní, že ještě pořad věřím, že může dojít ke změně nebo úpravě. Pokud by prošel ve stávající podobě, máme připravené určité kroky,“ naznačil Zaorálek.

Hamáček věří, že se podaří výsledek hlasování změnit prostřednictvím Senátu. „Případně může zrušení superhrubé mzdy vetovat prezident,“ dodal. Miloš Zeman byl podle Hamáčka totiž „oklamán nedodrženým slibem“, že opatření by mělo platit jen dva roky.

Memorandum o spolupráci TOP 09 a ODS trvá

Průběh a výsledek hlasování zřejmě nerozloží ani další politické spojenectví – připravovanou společnou kandidaturu ODS, KDU-ČSL a TOP 09 ve sněmovních volbách v příštím roce. Občanští demokraté na rozdíl od zbylých dvou stran hlasovali pro Babišův návrh na zrušení supehrubé mzdy a stanovení 15procentní a 23procentní sazby.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že memorandum o spolupráci trvá. Očekává však od ODS návrh, jak zabránit rozvratu veřejných financí.