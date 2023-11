Pražská Národní a Albertov jsou opět ve středu pozornosti. Česko si připomíná 17. listopad

Národní (úsek Smetanovo nábřeží – Jungmanova): zákaz vjezdu od 0:01 do 23:59

Národní, Na Perštýně, Karolíny Světlé, Mikulandská, Voršilská, V Jirchářích: zákaz zastavení od 16. listopadu 18:00 do 17. listopadu 23:59

Václavské náměstí (úsek Jindřišská – Wilsonova): zákaz vjezdu od 12:00 do 24:00, možný průjezd z Wilsonovy do Opletalovy ze Smeček do Krakovské