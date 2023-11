Prahou i Brnem prošly pochody za klima, kritizovaly politiky i podnikatele. Konaly se i protivládní protesty

„Rozhodnutí soudu je: Nemáme důkazy, ale myslíme si, že to udělala Energoaqua. To nám přijde hodně zvláštní,“ řekl Husák. Bečva se podle něj stala kvůli řadě pochybení symbolem dysfunkčnosti státu, na druhé straně také symbolem angažovanosti lidí.

Na demonstraci promluvil i ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), který připustil, že lidé po havárii prožívají frustraci a pocit, že není spravedlnosti učiněno zadost. Podotkl ale také, že respektuje nezávislost soudů a že nedokáže ovlivnit situaci, která se stala, vyšetřování a soudní řízení. „Ale dokáži ovlivnit to, aby se situace neopakovala, a pokud by se opakovala, aby byl viník dopaden,“ slíbil ministr.

Soud v říjnu označil za zásadní důkazy to, že ryby v Bečvě otrávily kyanidy, znalecké posudky, videa, fotografie, odborná vyjádření nebo výpovědi svědků. Uvedl však, že se nepodařilo zjistit, co přesně se v podniku před otravou řeky stalo, zejména kvůli chybějícím vzorkům vody z řeky ze dne havárie. V důsledku ani neexistuje podle soudkyně přímý důkaz o vině firmy Energoaqua, svědčí však proti ní větší množství jiných skutečností. Zástupci firmy odmítli, že by byla odpovědná za otravu vody v Bečvě. Poukazovali na to, že ryby podle nich začaly hynout zhruba 3,5 kilometru od vyústi kanálu z Energoaqua. Za pravdu jim dávají i někteří vědci a rybáři.