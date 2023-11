Demokracie není zaručena, je třeba pokračovat v zápase o ni, řekl prezident Pavel

Položil jste věnec k památníku událostí 17. listopadu 1989. Toto výročí vždy silně ovlivňuje aktuální dění, politické dění, společenské dění. V čem je v tomto kontextu 17. listopad 2023 jiný než 17. listopad před rokem, před dvěma, před deseti?

Ten svátek prožíváme přirozeně s velkými emocemi. A to jak pozitivními, které naštěstí převažují, tak negativními. Stále se hodně vracíme do minulosti. Jsem přesvědčen, že je potřeba si ten svátek připomínat. Za více než třicet let jsme udělali obrovský skok kupředu a myslím, že je co slavit. Zároveň je dobré si připomenout všechny ty, kteří to umožnili, všechny ty, kteří tehdy měli odvahu říct, že už stačilo, že chtějí změnu. A že si za tím stáli. Myslím, že to je to, co bychom si měli připomínat.

Rozdíl oproti minulým letům je v tom, že situace nejenom u nás, ale i ve světě se nijak výrazně nezlepšuje. Vidíme nové konflikty, vidíme celou řadu nových problémů. Ale zároveň si málo připomínáme úspěchy. Těch je hodně a měli bychom si je dávat do kontextu s tím, co vidíme kolem sebe, abychom si uvědomili, že naše situace zdaleka není tak špatná, jak si kolikrát malujeme nebo jak nám ji někteří malují.

Před 34 lety se studenti a další lidé neváhali na Národní třídě nechat bít od příslušníků bezpečnostních složek, protože chtěli pro naši vlast svobodu a demokracii. Máte jako hlava státu elementární jistotu, že v dohledné době nehrozí něco jako eroze naší demokracie nebo omezování našich svobod?

Riziko je tady stále. Kdokoli by se domníval, že vítězství demokracie je jednou provždy, hrubě by se mýlil. Demokracii je třeba chránit a je to vidět dnes a denně. K oslabování demokracie dochází i v zemích, kde bychom to před pár lety ani myšlenkou nepřipustili, jako Velká Británie, Spojené státy. Domnívat se, že Česká republika bude v tomto výjimkou, by byla iluze. Pokud chceme žít tímto způsobem života, chceme mít svobodu rozhodovat se, chceme mít svobodu ve vyjadřování, chceme žít v bezpečné zemi, která je respektovaným partnerem ostatních demokratických zemí, tak pro to musíme den za dnem něco dělat.