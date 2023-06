ŽIVĚ: Překvapuje mě urputnost politických bojů, řekl Pavel před poslanci

Rovněž vyzval poslance, aby mysleli i na voliče, kteří ve sněmovně své zástupce nemají. „Vnímám jejich frustraci,“ řekl. Poslance vyzval Pavel k tomu, aby ve své práci mysleli i na ně. Zmínil také obyvatele, kteří se voleb neúčastnili. I těmto občanům mohou dát poslanci podle hlavy státu pocit, že zastoupení mají, pokud se budou zajímat o jejich problémy. Ovlivní to jejich vnímání demokracie, míní Pavel.

„Nepovažuji za dobré, aby se klíčové a dlouhodobé politiky typu zahraničněpolitické orientace, pravidel zodpovědného hospodaření, energetické koncepce, udržitelného životního prostředí nebo důchodového zabezpečení dnešních i budoucích seniorů stávaly předmětem změn při každém střídání vlády,“ řekl Pavel. Z pozice prezidenta by chtěl přispět k hledání základní shody.

Pavel zopakoval, že chce být nestranickým prezidentem všech občanů, chce hledat konsenzus a tlumit konflikty. Dodal, že nepostradatelnou součástí institucí v Česku je opozice, která by měla vždy nabízet věrohodnou alternativu vůči vládě.

„Je mi ctí a potěšením navštívit a poprvé ve funkci prezidenta oslovit sněmovnu,“ napsal Pavel do pamětní knihy dolní parlamentní komory. Na památku od její předsedkyně dostal umělecké ztvárnění zákona o zásluhách Tomáše Garrigua Masaryka o stát.

Senát navštívil prezident koncem března, tři týdny po nástupu do funkce, a to jako první ústavní instituci. Uvedl tehdy, že by chtěl napravit vztahy mezi prezidentem a Senátem.

Poslanci mají projednat změny zákoníku práce

Poslanci na řádné schůzi projednají změny zákoníku práce, které se týkají přesnějšího vymezení práce na dohody, čímž má být předvídatelnější, a zavedení nároku na kratší úvazky nebo práci na dálku pro rodiče s dětmi do devíti let věku. Zaměstnavatelům dá novela možnost poskytovat lidem pracujícím z domova paušální náhradu nákladů například za spotřebované energie.

Zatímco garanční sociální výbor doporučil plénu schválení předlohy, zdravotnický k ní vznesl připomínku. Výbor varoval před dopady regulace práce na dohody na zdravotnictví. „Pokud bude návrh v této části schválen beze změn, může snížit dostupnost pracovníků ve zdravotním provozu a ve svém důsledku ohrozit kvalitu poskytování zdravotní péče,“ stojí v usnesení. Výbor doporučil zakotvitdo novely v souladu s evropskou směrnicí i takový pracovní režim, který je ze své povahy zcela, nebo převážně nepředvídatelný.