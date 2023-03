Prezident Petr Pavel navštívil Senát, čeká ho projev i jednání s Vystrčilem

Senátoři avizované jednání s hlavou státu ocenili kvůli tomu, že prezidentskou návštěvu zažije horní komora po devíti letech. Naposledy senátory na jejich schůzi navštívil tehdejší prezident Miloš Zeman v květnu 2014. O Senátu se tehdy vyjadřoval jako o zbytečné ústavní instituci, kterou by bylo možné vyhladovět, tedy zrušit její financování ze státního rozpočtu.

Pavel má letos navrhnout Senátu ke schválení sedm kandidátů na ústavní soudce, tedy téměř polovinu členů Ústavního soudu. Minulé pondělí prezident uvedl, že chce proces jmenování učinit transparentnějším a rozhodl se obeslat třiadvacet právních institucí, které by mu měly předložit své adepty.

Hlavním bodem programu Pavlovy návštěvy v Senátu bude jeho projev na schůzi, která začne v deset hodin ráno. Měl by trvat zhruba dvacet minut. Očekává se, že prezident se senátory bude mluvit o vzájemných vztazích horní komory a Hradu nejen ve vazbě na přijímání zákonů nebo diplomacii.

Prezident Pavel do Senátu dorazil už na začátku března kvůli setkání nejvyšších ústavních činitelů, ve čtvrtek ale navštívil horní komoru jako první ústavní instituci od nástupu do funkce.

Vystrčil: Návštěva přispěje k atmosféře v zemi

Za začátek „nové normální komunikace prezidenta“ označil návštěvu také předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS), který prezidenta přivítal před devátou ráno. „Předpokládám, že třeba v případě těch odborných otázek dojde i k nastavení komunikace mezi Kanceláří prezidenta republiky a našimi výbory a komisemi. To považuji za důležité, protože to umožní přijímat jednak kvalitnější zákony a dělat lepší rozhodnutí a také to přispěje k lepší atmosféře v zemi,“ řekl.

Návštěvu horní parlamentní komory slíbil Pavel ještě před složením prezidentského slibu při schůzce s premiérem Petrem Fialou (ODS) a předsedy obou parlamentních komor Milošem Vystrčilem a Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09), která se konala počátkem února také v Senátu. Se členy parlamentu se setkal znovu při inauguraci na jejich společné schůzi 9. března.

Horní komora by na schůzi měla rovněž projednat zákony o kompenzaci zdravotnickým zařízením v souvislosti s epidemií koronaviru a o investičních společnostech nebo novelu občanského soudního řádu. Schvalovat má také misi vojenských policistů do týmu vyšetřovatelů válečných zločinů na Ukrajině v důsledku ruské agrese.