ŽIVĚ: Senát schválil misi vojenských policistů k vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině

V Nigeru by čeští vojenští instruktoři působili jako instruktoři a poradci při budování tamních obranných kapacit do konce roku. Vojáci mají sbírat informace, mapovat situaci a na základě toho má být možné dospět k rozhodnutí, jaké další angažmá v Nigeru by bylo přínosné.

Čeští vojenští policisté mají podporovat vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině. Budou součástí mnohonárodního vyšetřovacího týmu Mezinárodního trestního soudu (ICC). Mohli by být ale nasazeni také v nizozemském Haagu, kde ICC sídlí.

Náhrady za ztráty příjmů kvůli covidu

Zdravotnická zařízení by mohla dostat i za loňský rok náhrady za výpadky příjmů kvůli covidu-19. Senátoři schválili vládní návrh zákona, podle něhož bude moci ministerstvo zdravotnictví vydat podobně jako pro roky 2020 a 2021 takzvanou kompenzační vyhlášku. Poskytovatelé péče by se ale mohli dohodnout se zdravotními pojišťovnami i jinak. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident.

Resort by pravomoc k vydání vyhlášky nemusel využít, pokud by byly ztráty zdravotnických zařízení zanedbatelné. „V případě, že by celkové dopady epidemie covid-19 v roce 2022 byly nevýznamné, nebude zmocnění k vydání kompenzační vyhlášky využito a kompenzace nebudou stanoveny,“ stojí v důvodové zprávě.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) označil návrh zákona za pojistku. Z nynějších údajů podle něho nevyplývá, že by byly náhrady potřebné, přesná data ale budou až na konci prvního pololetí. „Rozhodně neplánují, že by případná vyhláška měla zásadně zasáhnout do hospodaření zdravotních pojišťoven,“ upřesnil ministr. Senát předlohu schválil hlasy 69 ze 73 přítomných členů, proti byl jeden.