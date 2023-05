ŽIVĚ: Sněmovna projedná liniový zákon, čeká ji i volba kandidáta na viceprezidenta NKÚ

Poslanci mají na programu novelu liniového zákona, podle které by nejvýznamnější dopravní stavby nově mohly získávat povolení ve lhůtě čtyř let. Podle ministra dopravy by změny měly urychlit například stavbu dálnic. Na programu dolní komory je i zpřísnění podmínek pro získání strategických investic nebo volba kandidáta na viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.