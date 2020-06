Registrované partnerství uzavřelo nejvíc párů za čtyři roky. Zájem o „doklad“ stoupá i mezi ženami

Neregistrovaných párů stejného pohlaví žije ve společné domácnosti až čtyřikrát více

Nejčastější věk, ve kterém lidé vstupující do registrovaného partnerství, je u mužů 37 a u žen 33 let. Věkový rozdíl v páru je téměř v polovině partnerství do pěti, ve třetině do deseti let. Podle Slobody se také za posledních devět let výrazně zvýšil počet ženských registrovaných párů. Zatímco v roce 2010 vstoupilo do partnerství pouze 53 ženských párů, v roce 2019 jich bylo 167.

„Je třeba podotknout, že počet spolu žijících párů stejného pohlaví je násobně vyšší než počet těch zaregistrovaných. Z jediné analýzy Českého statistického úřadu o stavu registrovaného partnerství v Česku vycházejícího ze Sčítání lidu, bytů a domů 2011 (což byl rok, kdy do registrovaného partnerství vstoupilo vůbec nejméně párů) vyplývá, že počet v té době deklarovaných soužití párů stejného pohlaví, ale neregistrovaných, byl až čtyřikrát vyšší než počet v registrovaném partnerství,“ doplnil Sloboda.

Registrované partnerství mohou páry uzavírat od července 2006. Partneři mají nárok na informace o zdravotním stavu druhého. Stejně jako v manželství dědí majetek, ovšem nemají nárok na vdovský či vdovecký důchod. Ve sněmovně leží od roku 2018 novela občanského zákoníku, která by umožnila párům stejného pohlaví uzavřít manželství. Podle průzkumu Agentury MEDIAN z ledna 2020 podporuje sňatky pro všechny 67 procent Čechů.