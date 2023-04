Kupka slibuje koncepci výstavby dálnic na deset let, do roku 2033 chce mít základní síť hotovou

Základní síť dálnic v České republice by měla být do roku 2033 hotová. Řekl to ministr dopravy Martin Kupka (ODS) při představení konkrétních plánů výstavby silnic a dálnic pro letošek. Podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla se navíc daří v poslední době výstavbu zrychlovat. Letos by se díky tomu mohlo otevřít více nových kilometrů dálnic, než silničáři původně předpokládali. Mátl očekává, že se také podaří zkrátit některá zpoždění, která v minulosti na stavbách vznikla.