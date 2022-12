Rok 2022 v dopravě: Dálniční síť se rozrostla o 21 kilometrů, železniční koridory dostaly nový kabát

V Čechách skončí letité práce na obchvatu Loun, který získá druhý jízdní pás, a délka D7 tak nabude o šest kilometrů. Hotové by mělo být ještě dálniční odpočívadlo u Chotýčan na dálnici D3, kvůli jehož stavbě museli letos řidiči přetrpět několik uzavírek této dálnice.

Fakta Nové dálniční úseky, které se otevřou v roce 2023 (v plném profilu) D7 Louny, zkapacitnění obchvatu (Ústecký kraj): 6,1 km

D48 Bělotín–Dub (Moravskoslezský kraj): 5 km

D48 Frýdek-Místek, obchvat, II. etapa (Moravskoslezský kraj): 4,3 km

Celkem: 15,4 km

Čas, který ministr dopravy ušetří tím, že nebude otevírat nové dálniční úseky, bude moci věnovat zahajování nových staveb. ŘSD chce v příštím roce rozestavět celý zbytek dálnice D6 ve Středočeském kraji, tedy obchvaty Hořesedel a Hořoviček a úsek Petrohrad–Lubenec o celkové délce 27 kilometrů. Na dálnici D3 se mají začít stavět dva úseky od Kaplic-nádraží na státní hranice a příhraniční úsek chce ŘSD přednostně vystavět také na dálnici D11. Navázat by měla na polskou rychlostní silnici s tím, že sice bude mít příhraniční úsek celkovou délku přes dvacet kilometrů a povede až do Trutnova, ale silničáři zřejmě nejprve zprovozní jen její část. Nejprve by měla být zprovozněna tříkilometrová část od hranic k obci Královec a až následně zbytek dálnice do Trutnova.

Na východě Čech má v příštím roce začít vznikat také část D35 mezi Sadovou a Hořicemi a zároveň i dvě stavby u Vysokého Mýta a úsek Janov–Opatovec. V součtu to bude 29 kilometrů „pětatřicítky“, nebude se ale stavět v souvislém pásu. Na Moravě chtějí silničáři pokračovat ve výstavbě dálnice D48, která se začne rozrůstat od Dubu k Palačovu. D55 by se mohla dál stavět oběma směry – na severu mezi Olomoucí a Kokory a na jihu by měl začít vznikat nový dálniční most přes Moravu u Napajedel. Po ročním oddychu začnou také dvě velké rekonstrukce na dálnici D1. Jednak se začne pracovat na mostě Šmejkalka, který ŘSD vyňalo z celkové modernizace a momentálně je na něm omezená rychlost, jednak by mělo začít takzvané zkapacitnění D1 v Brně. Pracovat se začne mezi křižovatkami se silnicí I/52 (vídeňskou) a dálnicí D2 (bratislavskou).

Fakta Dálniční úseky, které by se měly začít stavět v roce 2023 D3: Kaplice-nádraží – Nažidla a Nažidla – Dolní Dvořiště, státní hranice (Jihočeský kraj): 15,5 km

D6: Hořesedly, přeložka, Hořovičky, obchvat a Petrohrad–Lubenec (Středočeský a Karlovarský kraj): 26,5 km

D35: Hořice–Sadová (Královéhradecký kraj): 10,5 km

D35: tunel Homole (Pardubický kraj): 0,6 km

D35: Vysoké Mýto – Džbánov (Pardubický kraj): 6 km

D35: Janov–Opatovec (Pardubický kraj): 11,8 km

D48: Dub–Palačov (Moravskoslezský kraj): 3,7 km

D55: Olomouc–Kokory (Olomoucký kraj): 7,6 km

D55: most v Napajedlech (Zlínský kraj): 0,5 km

Celkem: 82,7 km

Ačkoli pro letošek a ještě výrazněji pro příští rok platí pomalejší tempo otevírání nových dálničních úseků, má Česko docela dobře našlápnuto k podstatně „úrodnějšímu“ období, než kterým bylo minulé desetiletí. Mezi lety 2011 a 2020 se podařilo zprovoznit pouze 175 kilometrů dálnic, což bylo nejméně od otevření nejstaršího úseku D1. Za poslední dva roky se podařilo uvést do provozu přes třetinu zmíněné délky, a i když příští rok bude ještě o něco slabší než ten letošní, stále bude patnáct kilometrů podstatně lepší výsledek než v roce 2018, kdy přibyl do dálniční sítě jediný čtyřkilometrový úsek, nebo v roce 2014, kdy skončilo stavební úsilí nulou.

Odkaz Boj o nové dálnice v roce 2019 vynesl 33 kilometrů

Pokud se příští rok podaří zahájit vše, co Ředitelství silnic a dálnic plánuje (zprovoznění lze vesměs očekávat v roce 2025), a pokud se nezdrží stavby s plánovaným uvedením do provozu v roce 2024, mohlo by být již v polovině dekády v provozu i přes 250 nových dálničních kilometrů.

Fakta Kolik kilometrů dálnic se zprovoznilo v jednotlivých desetiletích 1971–1980: 343 km (úseky dnešních dálnic D1, D2, D4, D7, D10, D35 a D46)

1981–1990: 218 km (úseky dnešních dálnic D0, D1, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D11, D35, D46, D56)

1991–2000: 201 km (úseky dnešních dálnic D0, D1, D3, D5, D6, D8, D35, D48, D52)

2001–2010: 378 km (úseky dnešních dálnic D0, D1, D3, D4, D5, D6, D8, D11, D35, D48, D52)

2011–2020: 175 km (úseky dálnic D1, D3, D4, D6, D7, D8, D11, D48)

2021–2022: 68 km (úseky dálnic D6, D7, D11, D35, D48, D55) rozestavěno: 134 km

Skončila výluka „železniční dálnice D1“. Další ale začnou Do 10. prosince 2022, kdy skončila platnost starého jízdního řádu, se museli železničáři a cestující obejít bez tratě, která je klíčovou součástí spojení Prahy s Brnem, tedy bez pomyslné železniční obdoby dálnice D1. Správa železnic za tu dobu zcela opravila trať mezi Brnem a Blanskem i stanice a zastávky na ní. Zatím se na ni vrátila jen část vlaků, které tudy obvykle jezdí. Většina dál musí využívat trať přes Havlíčkův Brod, kudy trvá cesta téměř o půl hodiny déle. Stále se totiž pracuje mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí a všechny vlaky by tudy neprojely. Do poloviny roku by ale mělo být hotovo i u Ústí nad Orlicí a pak se na rychlejší trasu vrátí všechny vlaky, které tudy dříve jezdily.