ŘSD chce postavit krátký úsek dálnice u polských hranic. Místní se obávají husté dopravy

Podle starostů některých obcí na Trutnovsku nebude na dopravu z Polska stávající infrastruktura stačit, a to i přes sliby, že na silnici první třídy nenajedou nákladní auta dokud nebude zprovozněn celý dálniční úsek z Trutnova ke státním hranicím.

Tříkilometrový úsek dálnice, který povede od hranic s Polskem, má končit u osady Dvorky, která je místní částí Královce. Nová spojka pak svede dopravu právě na silnici první třídy číslo 16. Toho se ale bojí místní. „Bude tam změna přednosti v jízdě, máme obavu z toho, že doprava v tom sjezdu bude složitá. Nikdo to s námi neprobíral,“ upozornil starosta Královce Tibor Terbák (nestr.).

To, že by na silnici nesměly kamiony, potvrdil i Mátl. Vedení Královce má ale pochybnosti o tom, že bude v lidských silách zákaz kamionů kontrolovat. „Já preferuji výstavbu celého úseku, nejlépe aspoň do Trutnova, aby nás ta doprava z Polska minula,“ uvedl starosta Bernartic Radek Hojný (nestr.).

Samotnou podobu propojení české a polské dálnice bude ŘSD s jednotlivými obcemi na Trutnovsku projednávat v lednu.