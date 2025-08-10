Několik ropuch zelených, které v Česku patří k silně ohroženým živočišným druhům, se překvapivě zabydlelo mezi pavilony Fakultní nemocnice Olomouc (FN Olomouc). Neodradil je nemocniční ruch a na jaře na sebe upozornily svým typickým zvukovým projevem. Odborníci poté zjistili, že se tyto vzácné žáby v rozlehlém nemocničním areálu úspěšně rozmnožují.
V areálu olomoucké nemocnice našly útočiště ohrožené ropuchy zelené
Experti odchytili ropuchy zelené v areálu nemocnice letos v květnu a červnu. Nejvíce jich zaznamenali u fontány před budovou dětské kliniky. Celkem zaregistrovali jedenáct samců a dvě samice. Po změření, zvážení a fotografickém zdokumentování vědci ropuchy vrátili zpět na jejich stanoviště. „Přestože jde o malou populaci, její výskyt je pro nás překvapivě významný. Zaznamenali jsme i vývoj pulců, což znamená, že se zde druh nejen objevuje, ale skutečně rozmnožuje,“ popsala Barbora Vrbová z katedry ekologie a životního prostředí.
Ropucha zelená je podle odborníků sice velmi přizpůsobivá, ale zároveň zranitelná. „Její přežívání je možné jen v prostředí, které respektuje její potřeby,“ podotkla Vrbová. Získaná data budou součástí výzkumu zaměřeného na populační dynamikou tohoto druhu v městském prostředí. Vedení nemocnice si přítomnosti ropuch zelených považuje. „Na první pohled může působit zvláštně, že uprostřed nemocnice s rozkopanými cestami řešíme přežívání několika žab. Ale právě toto je podle mě silný signál, že péče o zdraví nekončí za zdmi budov,“ řekl ředitel FN Olomouc Roman Havlík.
Nemocnice podle Havlíka přizpůsobí údržbu fontány, která v jarním období slouží ropuchám zeleným jako hlavní rozmnožovací místo „Víme, že v určitém čase je potřeba fontánu nechat přirozeně zarůst. Není to zanedbání péče, ale vědomý krok k ochraně ohroženého druhu,“ poznamenal Havlík. Pokud se návštěvníci nemocnice s ropuchou zelenou setkají, odborníci apelují na ohleduplnost. „Je důležité na ni nesahat a nezasahovat do jejího prostředí. Její zpěv může být pro někoho nečekaný, ale právě to je důkaz, že i v centru města má příroda své místo,“ dodala Vrbová.
Ropuchy zelené jsou typické svým zbarvením, které připomíná vojenské maskování. Jejich zvuk lze přirovnat k ptačímu zpěvu. Tyto žáby vyhledávají městské betonové nádrže, fontány a jezírka.