Začaly práce na obchvatu Jaroměře. Stavba za 688 milionů korun má být hotová za dva roky

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) obchvat označil za dlouze vyvzdorovanou stavbu. „Jsem rád, že se po všech komplikacích začíná stavět a že za dva roky by měla být stavba otevřená,“ řekl. Připomněl, že smlouva byla s firmou Metrostav Infrastructure podepsána ještě předtím, než soudy firmu vyřadily z veřejných soutěží. Takže společnost může obchvat stavět.

Na silnici I/33 směrem na polské hranice podle něj bude zbývat postavit ještě obchvat dvacetitisícového Náchoda. „Zde již vykupujeme pozemky, máme podanou žádost o stavební povolení a během příštího roku plánujeme zahájit výběrové řízení na zhotovitele,“ uvedl Mátl. Náklady na stavbu obchvatu Náchoda, která by mohla začít v roce 2024, se odhadují na 3,15 miliardy korun bez daně.

Stavbu brzdily problémy s výkupy pozemků

Podle původních plánů měl být obchvat Jaroměře hotový současně s loňským otevřením dálnice D11 od Hradce Králové k Jaroměři. Přípravu stavby obchvatu mimo jiné zdržely spory o výkupy pozemků a stavební povolení mezi ŘSD a rodinou místopředsedy Vrchního soudu v Praze Františka Kučery. První nepravomocné územní rozhodnutí stavba obchvatu získala už v roce 2011.

Soudní spory s rodinou Kučerových ještě nejsou definitivně u konce. Kučerovi ještě mohou podat opětovnou žalobu proti vyvlastnění pozemků, které letos pravomocně učinil Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Ve světle předchozích rozsudků ŘSD podle Mátla předpokládá, že soudy v případě pokračování sporu potvrdí rozhodnutí kraje. Pokud by došlo ve sporu ke zvratu, znamenalo by to podle Mátla pozastavení stavby.