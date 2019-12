Boj o nové dálnice byl letos úspěšnější než loni: 33 kilometrů. Napřesrok to ale zase bude méně

Horší to bylo na Karlovarsku, kde se propadla trať směrem na Chomutov mezi Hájkem a Dalovicemi již loni a letos vyhlásila SŽDC v témže úseku výluku kvůli obavě z dalšího sesuvu. Nyní se sice přes Dalovice a Hájek jezdí, ale na příští rok avizovala železniční správa další velkou výluku, která zastaví dopravu na trati Karlovy Vary – Chomutov od května do října. Měla by ale situaci nadobro vyřešit.

V roce 2020 chce SŽDC například začít rekonstruovat i trať mezi Starou Pakou a Trutnovem a má začít i modernizace koridoru mezi Velimí a Poříčany. Opravy za 3,4 miliardy budou ale dlouhodobé, potrvají tři roky. Vysokorychlostní železnice učinila další krůčky Než v Česku začnou jezdit vysokorychlostní vlaky, uplyne ve Vltavě, Svratce i Ostravici ještě hodně vody, přesto je evidentní, že příprava pokračuje. Z kanceláří a politických programů se přesunula již i do terénu. Na několika místech začali geodeti vyměřovat pilotní úseky. Mají vzniknout u Prahy, u Brna a především mezi Ostravou a Přerovem. SŽDC počítá s tím, že na severu Moravy začne stavět novou trať s maximální rychlostí 320 km/h, v roce 2025. Za dva roky by chtěla mít územní rozhodnutí a začít vykupovat pozemky. Protože by souběžně měla proběhnout rozsáhlá rekonstrukce trati Brno–Přerov, která zrychlí až na 200 km/h, mělo by být po roce 2030 k dispozici nevídaně rychlé spojení druhého a třetího největšího města v republice. Cesta by se mohla zkrátit z nynějších dvou hodin a 20 minut na 45 minut.

Příprava prvních vysokorychlostních úseků pokračuje také u hlavního města, kde nejprve vznikne výjezd z Prahy směrem na Poříčany a až později se bude pokračovat dále k Brnu. Již koncem příštího desetiletí pak chce mít SŽDC hotovou vysokorychlostní přeložku z Brna do Vranovic s tím, že dále do Břeclavi nechá stávající trať upravit pro rychlost 200 km/h. „Stavební povolení chceme do roku 2025 a doba realizace bude krátká, takže by to mohlo být v roce 2027. Je to relativně jednoduchá stavba, takže je to asi o 20 miliardách korun,“ uvedl Radek Čech ze SŽDC. Vysokorychlostní trať má vést také z Prahy do Drážďan, kde ale dělají projektantům čím dál větší starosti Krušné hory. Vlaky pod nimi mají jezdit 26kilometrovým tunelem, kde je podle projektového manažera Petra Provazníka „komplikovaná geologická stavba doplněná mohutnou tektonikou a zlomy“.