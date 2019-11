Příprava vysokorychlostních tratí pokračuje i v terénu. Stavět se začne ale až za šest let

Zaměřování terénu v úsecích Běchovice–Poříčany, Modřice–Šakvice a Svinov–Prosenice by mohlo vzbuzovat až nepatřičné naděje. Jde totiž pouze o součást projektové přípravy, která bude pokračovat ještě několik let. Přesto je to poprvé, kdy se přípravné práce přesunuly z kanceláří přímo do terénu.

„Zaměření stavu území bude sloužit jako podklad pro další fáze projektování a přípravy vysokorychlostní trati,“ uvedl Martin Švehlík ze SŽDC. Dodal, že by stavby prvních úseků tratí, na kterých se počítá s maximální rychlostí 320 km/h, měly začít v roce 2025. „Máme šest let na to, abychom proces výstavby takové velké stavby zvládli,“ podotkl Švehlík.

Podle geodeta Jana Bajera pracují měřiči v pásu širokém 200 až 300 metrů. Kromě tratě jako takové má u Prahy vzniknout nové nádraží s názvem Praha-východ. „Bude tady velké zázemí. Když přijedete na tento terminál, tak budete v Brně za 50 minut,“ poznamenal Martin Švehlík.

Geodetické práce ovšem také naznačily, že se mohou vyskytnout problémy, které jsou v Česku pro velké dopravní stavby příznačné. Přicházejí se podívat lidé, kteří žijí u plánované trasy a z vyhlídky, že by jejich domy měly padnout rychlodráze za oběť, nejsou nadšeni.