Soud zamítl žalobu Bohumína na Moravskoslezský kraj kvůli stavbě vysokorychlostní trati

Krajský soud v Ostravě se odvolal také na nedávný rozsudek Nejvyššího soudu v Brně, který rozhodoval v podobném případu. Podle něj by nebylo v pořádku, kdyby byla podobná liniová stavba vymezena příliš úzce tak, jak by si zřejmě představovalo město Bohumín.

Vedení bohumínské radnice se podle redaktorky ČT Pavly Krůčkové zatím k rozhodnutí soudu nevyjádřilo, údajně se chce nejdříve poradit se svými právníky.

Ještě větší hluk v Nové Vsi?

Hlavním argumentem města v tomto sporu bylo to, že 20 let byla v územním plánu města zaznamenána pouze jedna varianta pro stavbu vysokorychlostní trati. Kraj ale na návrh ministerstva dopravy zadal do projektu celkem pět variant.