„Signalizoval jsem už bývalému ministrovi Ťokovi, že jsem unavený,“ přiznal končící ředitel ŘSD Kroupa

Pavol Kováčik (narozen 12. října 1962) řadu let působil během své kariéry také v České republice, koncem 90. let mimo jiné zasedal v představenstvu společností Pozemní stavby Zlín nebo pražského Armabetonu, kde byl v letech 1999 až 2000 i předsedou představenstva. Poté krátce působil ve zbrojním průmyslu, a to jako předseda představenstva společnosti Zbrojovka Brno Arms. Počet firem, v jejich orgánech zasedal, je ale podle obchodního rejstříku ještě mnohem vyšší.

Vystudoval někdejší Vysokou školu dopravy a spojů v Košicích, kde získal i titul kandidáta věd (dnešní PhD.), v roce 2004 dokončil program MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze. Původní profesí strojař začínal v žilinském vývojovém a zkušebním podniku ZVU VURAL, po listopadu 1989 působil jako broker na akciovém trhu. Na přelomu století se poprvé dostal do vedení Inženýrských staveb Košice, kde působil nejprve dva roky, aby se později do čela firmy vrátil.

Kroupa: Vysílal jsem signály, že jsem unavený

Kroupa pro ČT uvedl, že své odvolání čekal. „Signalizoval jsem už bývalému ministrovi Ťokovi, že jsem unavený a že bych byl rád, kdybychom se bavili o tom, jak dál pokračovat. S ministrem Kremlíkem se známe. Odešel jsem po vzájemné domluvě,“ uvedl Kroupa.

Řekl také, že ho chce ministr Kremlík v resortu udržet. „Vážím si toho, že mi ministr nabídl jak funkci na ministerstvu, tak v těch supervizorských záležitostech. Ale momentálně sleduju spíš to, že se potřebuju dostat do rozumného zdravotního stavu a psychické pohody. Dám si dva měsíce dovolenou a pak popřemýšlím, co dál,“ řekl ČT Kroupa s tím, že by rád „zkusil své štěstí v soukromé sféře“. Funkci náměstka mu ministr nenabídl, dodal.

Za svůj úspěch považuje stabilizování ŘSD a výstavbu dálnic. Odmítá, že by se za jeho vedení málo stavělo. „Když vidíte, kolik je toho rozestavěno, tak se nedá mluvit o selhání,“ prohlásil. Věří, že nové vedení ŘSD bude v jeho práci pokračovat.